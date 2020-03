GameStop restera ouvert pendant l’éclosion de COVID-19 car il s’agit d’un «commerce de détail essentiel»

Pour aider à prévenir la propagation du COVID-19 aux États-Unis, des magasins à travers le pays jugés non essentiels ferment temporairement leurs portes. Selon IGN, le détaillant de jeux vidéo en difficulté GameStop a décidé de ne pas se conformer à ces ordonnances.

Des mémos internes qui ont fui, envoyés par GameStop corporate, indiquent aux magasins de rester ouverts pendant la pandémie:

En raison des produits que nous proposons qui permettent et améliorent l’expérience de nos clients dans le travail à domicile, nous pensons que GameStop est classé comme un détaillant essentiel et peut donc rester ouvert pendant cette période.

Ces produits essentiels comprennent les webcams, les microphones, la souris d’ordinateur, les claviers, les moniteurs, les chargeurs et l’équipement audio. Les jeux et les consoles ne sont pas répertoriés.

La même note indique aux employés quoi faire si les autorités locales tentent de fermer un magasin:

Nous avons reçu des rapports d’autorités locales visitant des magasins dans le but de forcer la fermeture malgré notre classification. Les directeurs de magasin sont autorisés à fournir le document lié ci-dessous à l’application de la loi si nécessaire

Ce document informe quiconque a un problème avec GameStop restant ouvert pour contacter son siège social.

Plusieurs employés anonymes de GameStop ont partagé des histoires sur leurs expériences. L’un a déclaré que l’entreprise «n’offrait pas de congés payés» et un autre a déclaré que son magasin n’était pas approvisionné en produits de nettoyage nécessaires pour lutter contre l’épidémie.

Sur Twitter, GameStop a déclaré qu’il “travaillait avec diligence pendant cette période sans précédent pour fournir aux clients et associés l’environnement le plus sûr possible” et qu’il réduirait les heures de négociation, annulerait les événements et suspendrait les échanges.

