GameStop se prépare à rouvrir en Italie et dans d’autres pays européens et annonce des réductions de salaire

Reggie Fils-Aim sera également touché par les mesures d’ajustement et recevra la moitié de son salaire.

Hier, dans le cadre de son rapport financier, la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop a annoncéréouverture progressive des magasins en Italie, en Allemagne, en Autriche et dans les États de Caroline du Sud et de Géorgie, aux États-Unis, ainsi quebaisses de salaire dans la direction de l’entrepriseCela comprend le nouveau venu Reggie Fils-Aim. Ceci, dans le cadre de la baisse des cas signalés dans plusieurs pays, après la crise sanitaire historique des derniers mois.

Aux États-Unis, un tiers des magasins restent fermés“Un tiers des magasins aux États-Unis restent fermés, les deux tiers effectuant des livraisons en bordure de rue. La société a entamé le processus de réouverture dans des magasins en Italie, en Allemagne, en Autriche et dans les États de Caroline du Sud et de Géorgie Il prépare la réouverture potentielle d’autres pays et états dans les prochaines semaines “, a expliqué le détaillant. Au milieu des protestations, les États-Unis ont annoncé la semaine dernière un programme de réouverture progressive du pays.

Dans le cadre des mesures d’atténuation de l’impact de la crise, GameStopa également annoncé un programme temporaire de baisse des salaires. Le directeur, George Sherman, reçoit la moitié de son salaire; Le directeur financier Jim Bell et le reste de l’équipe de direction subiront une réduction de 30%; le groupe du conseil d’administration dans lequel Reggie Fils-Aim doit sacrifier la moitié de son salaire; et certains employés supplémentaires auront une réduction entre 10% et 30%. Reggie Fils-Aim, ancien directeur de Nintendo of America, a rejoint GameStop début mars.

Comme prévu, le réseau a signalé un23% de réduction des ventes au cours des deux mois de février et mars, mais s’est assuré qu’il disposait de liquidités suffisantes pour continuer à fonctionner.

Il va sans dire que la crise sanitaire a constitué un obstacle supplémentaire à ce qui avait déjà été une spirale déclinante pour le détaillant, dont le modèle commercial physique a été sérieusement affecté par la croissance croissante de la distribution numérique. En fait, la chaîne a résisté à la fermeture de plusieurs démarcations des États-Unis, alléguant qu’elle fournissait un service essentiel.

