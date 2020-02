Platinum Games taquine un port de The Wonderful 101 depuis un certain temps maintenant et il semble qu’ils lanceront un Kickstarter pour financer le développement. GameXplain rapporte que le port Wonderful 101 sera destiné à la fois au Nintendo Switch et au système PlayStation 4 de Sony. Si c’est le cas, cela signifie que Platinum Games a acheté l’IP de Nintendo.

