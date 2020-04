Gaming PC Builder Maingear fabrique maintenant des ventilateurs d’urgence

Prototype du ventilateur Maingear LIVPhoto: Maingear

La société informatique Maingear, basée dans le New Jersey, a annoncé aujourd’hui qu’elle réorganisait une partie importante de ses installations de fabrication, normalement dédiées à la fabrication de très jolis PC de jeu, pour créer de très jolis ventilateurs d’urgence pour aider les hôpitaux dans la lutte contre covid-19.

Les ventilateurs d’urgence sont un outil important dans la lutte contre le covid-19, qui peut gravement altérer la capacité des patients infectés à respirer. Les installations médicales à travers le pays et dans le monde sont inondées de patience nécessitant une assistance respiratoire et, comme les masques chirurgicaux, il n’y a pas assez de ventilateurs pour faire le tour.

Le ventilateur de Maingear est une réponse à cette pénurie. Appelé le LIV, il ressemble à un PC de jeu avec un tube qui en sort. C’est parce que le prototype est logé dans un boîtier de PC de jeu réel. En fait, je suis presque sûr que c’est le même boîtier que celui utilisé sur le PC F131 que j’ai examiné en 2012.

C’est exactement cela, moins l’emplacement pour lecteur. Photo: Maingear

Au lieu de composants PC, le LIV intègre un système de distribution d’oxygène complexe avec une interface à écran tactile. Conçu pour les patients soumis à une thérapie intensive, il s’allume et commence à fournir de l’oxygène en 1,5 seconde. Les professionnels de la santé peuvent ajuster tous les aspects de l’appareil, de la pression expiratoire aux respirations par minute, tandis qu’une série de préréglages est disponible pour aider les travailleurs médicaux non formés à utiliser l’appareil.

Selon l’annonce du matin de Maingear, le LIV peut être fabriqué à grande échelle au quart du prix des ventilateurs traditionnels. Bien qu’elle soit toujours en attente d’approbation par la FDA, la société est déjà en pourparlers avec les autorités étatiques et locales pour fournir des unités LIV aux installations médicales à travers le pays, avec des plans d’expansion pour expédier à l’international.

C’est un peu bizarre que Maingear ait fait tout son possible pour créer un site Web promotionnel flashy pour ses ventilateurs d’urgence, mais tout ce qui obtient plus de ventilateurs entre les mains du personnel médical me convient.

.