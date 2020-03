Gardez les enfants occupés en les faisant concevoir des Space Marines Warhammer 40K

Images: Atelier de jeux

Quiconque a des enfants (ou des frères et sœurs plus jeunes) ressent probablement déjà la pression de les avoir enfermés pendant la majeure partie de la journée. Il est difficile de trouver des choses constructives pour les occuper, mais de toutes les entreprises, Games Workshop pourrait avoir l’une des solutions les plus à gauche.

La société derrière le très adulte Warhammer 40K a un post invité de Ben de la chaîne YouTube Watch It Paint It, dans lequel il partage l’histoire de la façon dont il a impliqué sa fille dans sa peinture miniature en téléchargeant des modèles de conception Space Marine, ayant sa couleur d’une manière que seul un enfant de trois ans pouvait, puis en peignant son dessin.

Voici l’exemple de Ben et de sa fille, en tournant ceci:

G / O Media peut recevoir une commission

En cela:

C’est très cool. Si vos enfants (ou juste vous) veulent l’essayer vous-même, vous pouvez télécharger le modèle ici.

.