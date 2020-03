Garena annule la Free Fire League Latin America 2020 en raison du coronavirus

L’épidémie de coronavirus a augmenté ces derniers jours dans divers pays d’Amérique latine. Comme dans d’autres régions, diverses entreprises ont déjà commencé à reporter ou annuler leurs événements liés à diverses industries.

Malheureusement, le virus affectera un grand tournoi Free Fire, le Garena Battle Royale, dans notre région. Nous faisons référence à la Free Fire League Latin America 2020. L’événement a commencé il y a quelques semaines, mais il ne peut pas se terminer comme prévu.

Le coronavirus annule plusieurs événements de la Free Fire League en Amérique latine

Par une déclaration, Garena a indiqué qu’il était au courant de la crise sanitaire mondiale. L’étude a souligné la passion de la communauté pour leur Battle Royale, mais les a également informés qu’ils devront annuler différentes phases de la Free Fire League Latin America 2020 pour le coronavirus.

Cela est dû à la propagation croissante du virus au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique latine. Pour être plus précis, les demi-finales et les finales de la ligue ont été annulées, qui devaient avoir lieu le week-end prochain.

«En raison de la récente augmentation des dommages survenus au Mexique et en Amérique latine autour de COVID-19, nous avons pris la décision difficile d’annuler les demi-finales et les finales de la Free Fire League Latin America 2020, qui devraient avoir lieu les 21 et 22 mars. “La société a commenté.

Enfin, Garena a souligné que sa priorité était de protéger la santé physique et mentale de ses joueurs, spectateurs, communauté, travailleurs et employés. Pour cette raison, un événement à huis clos n’était pas non plus une option, car il impliquait de mettre certains de ses membres en danger.

L’étude a remercié pour la compréhension et le soutien. Pour l’instant, il y a des détails sur une éventuelle reprogrammation de l’événement. Nous vous tiendrons au courant pour vous informer de toute annonce concernant l’avenir de la Free Fire League Latin America 2020.

Free Fire est disponible pour les appareils iOS et Android.

