Garena écoute les fans et modifie le prix de l’Elite Pass en Free Fire

La clé de la survie d’un titre multijoueur est de satisfaire ses utilisateurs et grâce aux différents canaux de communication, il est possible pour la communauté de s’exprimer et pour que le message atteigne les entreprises et les développeurs. Dans le cas du jeu mobile à succès, Free Fire, la relation étroite entre Garena et sa communauté a entraîné une modification du prix du récent T.R.A.P Elite Pass.

À travers une publication dans le compte Twitter officiel de Free Fire pour l’Amérique latine, Garena a indiqué qu’il était conscient du mauvais accueil que le prix du T.R.A.P. et en réponse aux plaintes de la communauté, il a décidé de le modifier pour le rendre plus accessible. Cela signifie que le prochain Elite Pass, qui sera la prochaine fois Frenzied Fury, aura le même prix que les versions précédentes, soit 600 diamants pour le pass ou 1200 diamants pour le package et la précommande.

Nous savons que vous N’AVEZ PAS aimé le prix du T.R.A.P.Elite Pass 😠

NOUS VOUS ÉCOUTONS!

Nous revenons au prix précédent de 600 et 1200 diamants pour vous. 🎉 pic.twitter.com/Qf8lopFcdo

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 25 février 2020

Puisque nous parlons de Free Fire, nous vous rappelons que les serveurs de jeux recevront une maintenance la veille de l’arrivée de la nouvelle version.

