GDC 2020 a été reporté en raison d’un coronavirus

Photo: GDC

Suite à la sortie de plusieurs grands exposants, les organisateurs de la Game Developers Conference ont annoncé vendredi que le salon, initialement prévu du 16 au 20 mars à San Francisco, sera reporté à l’été en raison des inquiétudes suscitées par la propagation du coronavirus.

“Après une consultation étroite avec nos partenaires de l’industrie du développement de jeux et de la communauté du monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la conférence des développeurs de jeux en mars”, indique le communiqué de l’émission. «Nous avons pleinement l’intention d’accueillir un événement GDC plus tard au cours de l’été. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d’informations sur nos plans dans les semaines à venir. »

GDC a déclaré que les participants à la conférence seraient remboursés en totalité pour leurs billets et que toute personne ayant réservé un hôtel dans un bloc de chambres GDC pourrait annuler sans pénalité.

Les panélistes qui auraient fait des présentations à GDC auront la possibilité de soumettre ces discussions sous forme vidéo, et GDC les mettra en ligne gratuitement. Les récompenses Game Developers Choice Awards et Independent Games Festival, qui ont lieu en direct au GDC, seront plutôt diffusées sur Twitch pendant la semaine du 16 mars.

GDC est l’un des salons annuels les plus anciens de l’industrie du jeu vidéo, ayant commencé en 1988. Une conférence annuelle pour les développeurs de jeux vidéo pour réseauter et partager des idées, GDC est depuis devenu l’un des lieux les plus importants de l’industrie pour les présentations par AAA et studios indépendants. GDC 2020 a présenté une liste massive de panels sur tous les sujets imaginables liés à la conception et à la production de jeux vidéo, avec des discussions de Nintendo, Sony, Microsoft, Epic et pratiquement toutes les autres grandes sociétés de jeux vidéo.

L’exode massif des exposants du GDC 2020 a commencé la semaine dernière, lorsque Sony et Facebook, qui produit les casques Oculus VR, ont annoncé qu’ils se retireraient de l’événement en raison de la propagation mondiale du coronavirus. Les derniers jours ont vu un flux d’annonces similaires de Microsoft, Epic, Amazon, Blizzard, Kojima Productions, Gearbox Software, Iron Galaxy Studios et Unity. Plusieurs médias ont également annoncé qu’ils ne participeraient pas à l’émission.

GDC est le dernier de nombreux événements à mettre fin aux problèmes de coronavirus. Le Mobile World Congress et l’EVE Fanfest ont tous deux annulé la semaine dernière, ainsi que plusieurs événements et sites d’esports.

L’annulation de GDC présente un défi encore plus grand pour les petits studios de jeux indépendants, qui ont probablement dépensé beaucoup d’argent dans leurs plans de voyage GDC qui ne peuvent pas être remboursés. La conférence de développement de jeux en ligne GameDev.World a déclaré qu’elle organiserait un événement en ligne et une collecte de fonds pour alléger le fardeau financier des petits développeurs qui manqueront GDC.

À partir du 27 mars, GameDev.World accueillera une série d’une semaine de conférences gratuites et diffusées en continu par les développeurs. Il collaborera également avec itch.io sur un bundle et un game jam destinés à collecter des fonds pour le GDC Relief Fund. L’International Game Developers Association a également déclaré qu’elle s’associerait à GameDev.World pour ces efforts.

Mise à jour: 19h11: Ajout de détails sur les remboursements de billets et d’hôtel.

Mise à jour: 19h17: Ajout de détails sur les discussions et les événements de GDC.

Mise à jour: 19h36: Ajout de détails sur les efforts du GDC Relief Fund.

.