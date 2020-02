GDC 2020 officiellement annulé | Atomix

Après que des dizaines d’entreprises ont annoncé qu’elles ne participeraient pas au Conférence des développeurs de jeux 2020 (GDC) Les organisateurs ont décidé de l’annuler officiellement. Grâce à une déclaration sur le site officiel de l’événement, vous pouvez lire ce qui suit:

«Après une consultation étroite avec nos partenaires de l’industrie du jeu vidéo et de la communauté du monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la conférence des développeurs de jeux en mars.

Ayant préparé l’année dernière le salon avec nos exposants, consultants et partenaires, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas être votre hôte cette année.

Nous tenons à remercier tous nos clients et collègues pour leur soutien. Comme tout le monde nous le rappelle, de grandes choses se produisent lorsque la communauté se réunit et se connecte au sein de GDC. Pour cette raison, nous avons l’intention d’organiser un événement GDC à la fin de l’été. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et nous partagerons plus d’informations sur nos plans dans les semaines à venir. »

Alors que la crise de cette épidémie s’intensifie, de plus en plus d’entreprises rejoignent la liste d’annulation GDC 2020. Ce jour, Activision, Blizzard et Gearbox Ils ont annoncé qu’ils ne participeraient pas à cet événement.

Ces trois se rejoignent Microsoft, Unity, Epic Games, EA, Sony, Facebook / Oculus, Kojima Productions et d’autres exposants qui n’allaient pas non plus y assister. Ici, nous vous laissons les tweets avec lesquels ils ont annoncé leur absence:

Gearbox a informé aujourd’hui les organisateurs de GDC que notre équipe ne participerait pas à GDC ou ne serait pas en mesure de faire ses présentations programmées. La santé et le bien-être de nos employés sont notre principale préoccupation. (1/2)

– Gearbox Official (@GearboxOfficial) 28 février 2020

«Aujourd’hui, Gearbox a informé les organisateurs de GDC que notre équipe ne participerait pas à GDC et ne serait pas en mesure d’aller de l’avant avec leurs présentations prévues. La santé et le bien-être de nos employés est notre priorité. »

La santé et le bien-être de nos équipes sont notre priorité absolue, et en raison des préoccupations croissantes liées à COVID-19, Activision demande aux employés de ne pas assister à la Game Developers Conference de cette année alors que nous continuons de surveiller la situation. 1/2

– Activision (@Activision) 28 février 2020

“La santé et le bien-être de nos équipes sont notre priorité absolue, et en raison des préoccupations croissantes liées à COVID-19, Activision demande à ses employés de ne pas assister à la Game Developers Conference alors que nous continuons à surveiller la situation.”

Blizzard ne participera plus à @Official_GDC cette année en raison des préoccupations croissantes liées à COVID-19. La santé et le bien-être de nos équipes est notre priorité absolue.

– Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) 28 février 2020

«Blizzard ne participera plus au GDC de cette année en raison de préoccupations liées à COVID-19. La santé et le bien-être de notre équipe est notre priorité absolue. »

Source: GDC

.