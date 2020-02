GDC 2020 reporté à l’été

Les organisateurs de la Games Developers Conference ont reporté le GDC 2020 à l’été.

La conférence annuelle tenue à San Francisco était prévue pour la semaine du 16 mars, mais GDC 2020 les organisateurs ont retardé l’événement jusqu’à l’été.

“Après une consultation étroite avec nos partenaires de l’industrie du développement de jeux et de la communauté du monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la conférence des développeurs de jeux en mars”, indique l’avis officiel.

“Après avoir passé l’année dernière à préparer le salon avec nos conseils consultatifs, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires de l’événement, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment.

«Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour leur soutien, leurs discussions ouvertes et leurs encouragements. Comme tout le monde nous le rappelle, de grandes choses se produisent lorsque la communauté se rassemble et se connecte à GDC. Pour cette raison, nous avons pleinement l’intention d’accueillir un événement GDC plus tard au cours de l’été. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d’informations sur nos plans dans les semaines à venir. »

Les organisateurs prévoient de diffuser un ensemble de pourparlers GDC 2020 ainsi que le festival des jeux indépendants et les prix GDC via Twitch pendant la semaine où l’événement aurait eu lieu.

La raison du report n’a pas été fournie, mais avec le nombre de sociétés qui ont omis de diffuser en raison de problèmes de coronavirus COVID-19, l’annonce n’est pas très surprenante. Activision Blizzard, Unity, Amazon, Sony, Epic Games, Microsoft et d’autres ont récemment annoncé que le spectacle serait ignoré cette année car la sécurité des employés passe avant tout. Nous imaginons que les organisateurs de GDC ressentent la même chose et veulent donner la priorité à la sécurité.

Le nombre mondial de personnes atteintes du virus s’élève à environ 83 000 vendredi. Le virus est à l’origine de 2 800 décès, dont la plupart sont survenus en Chine.

