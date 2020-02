GDC 2020 reporté en raison de l’épidémie de coronavirus

Après une consultation étroite avec les partenaires et l’industrie et la communauté du développement de jeux, la conférence des développeurs de jeux de cette année – qui devrait avoir lieu en mars – a maintenant été reportée.

Une déclaration sur le site Web de GDC a déclaré que le plan était d’accueillir l’événement annuel plus tard en été et a expliqué comment les organisateurs travailleraient avec des partenaires pour finaliser les détails et partager plus d’informations dans les semaines à venir.

Après avoir passé l’année dernière à préparer le salon avec nos conseils consultatifs, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires de l’événement, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment.

Bien qu’aucune raison n’ait été fournie parallèlement à cela, la page Foire aux questions révèle sans surprise comment le retard est lié à la nouvelle épidémie de coronavirus (COVID19 ou 2019-nCoV). Il existe également une page entière dédiée aux mises à jour régulières sur le virus.

Comme détaillé par IGN, GDC permettra à tous les orateurs qui prévoyaient de faire des présentations lors du salon de les rendre disponibles en ligne via la chaîne YouTube de GDC et une “partie gratuite” de GDC Vault.

GDC mettra également en place des flux en ligne pour le Festival des jeux indépendants et les Game Developers Choice Awards au cours de la semaine initialement prévue de l’événement. Cette nouvelle fait suite à plusieurs sociétés qui se sont retirées de l’événement, notamment Microsoft, Sony (PlayStation), EA et Epic Games. Nintendo devait également être présent.

