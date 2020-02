GDC 2020 reporté en raison d’un coronavirus suite à de nombreux abandons

Ces dernières semaines, de nombreuses sociétés de l’industrie des jeux – grandes et petites – ont abandonné la Game Developers Conference de cette année. Tout cela découle de préoccupations liées au COVID-19, plus communément appelé coronavirus, suscitant des spéculations selon lesquelles l’événement lui-même pourrait être annulé. Bien que l’événement n’ait pas été annulé, moins de trois semaines avant le début prévu, le GDC 2020 a été officiellement reporté et aura désormais lieu “plus tard dans l’été”. Une date plus précise n’a pas été révélée.

“Après une consultation étroite avec nos partenaires de l’industrie et de la communauté du développement de jeux vidéo dans le monde, nous avons pris la décision difficile de reporter la conférence des développeurs de jeux vidéo en mars”, indique un communiqué sur le site Web de GDC.

“Après avoir passé l’année dernière à préparer le salon avec nos conseils consultatifs, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires de l’événement, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment.

“Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour leur soutien, leurs discussions ouvertes et leurs encouragements. Comme tout le monde nous l’a rappelé, de grandes choses se produisent lorsque la communauté se rassemble et se connecte à GDC. Pour cette raison, nous avons pleinement l’intention d’accueillir un Événement GDC plus tard cet été. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d’informations sur nos plans dans les semaines à venir. “

Le GDC était prévu du 16 au 20 mars. Les détenteurs de pass payés actuellement enregistrés recevront un e-mail sur leur statut d’enregistrement ainsi que des détails sur les prochaines étapes concernant les remboursements. GDC a déclaré que “les participants à la conférence et au salon recevront [a refund] dans leur intégralité. “Ceux qui ont fait des réservations d’hôtel à l’intérieur du bloc de chambres GDC n’auront pas à payer de pénalités ou de frais associés à leurs réservations. Plus d’informations à ce sujet seront fournies bientôt.

Les remboursements pour les vols et l’hébergement non réservés via GDC sont toutefois soumis aux politiques de l’entreprise respective. Dans de nombreux cas, ils ne seront pas remboursables.

Les conférenciers pourront toujours participer à l’événement s’ils le souhaitent, et GDC a l’intention de rendre les présentations disponibles en ligne gratuitement. Bien sûr, cela nécessite que les conférenciers livrent leurs exposés au format vidéo, ce qui n’est pas garanti. De même, une partie du Festival des jeux indépendants et des Game Developers Choice Awards devraient être diffusés sur Twitch.

Comme indiqué ci-dessus, même avant la décision de GDC, de nombreuses entreprises ont choisi de se retirer de l’événement elles-mêmes. Cela comprenait certains des plus grands acteurs de l’industrie, notamment Sony, Microsoft, EA, Epic, Unity, Activision Blizzard et bien d’autres. Un certain nombre d’entreprises ont également choisi de ne pas assister à PAX East 2020 à Boston, mais cet événement se déroule néanmoins ce week-end.

Diverses entreprises dans et hors de l’industrie des jeux ont également annulé leurs propres événements. Eve Fanfest 2020 et plusieurs arrêts Capcom Pro Tour n’ont plus lieu, tandis que l’ESL Pro Tour Masters Championship a choisi de renoncer à la foule dans l’arène. Pendant ce temps, Disney et Univers ont choisi de fermer plusieurs parcs en Asie, et il est possible que les Jeux olympiques de cet été soient touchés, bien qu’une décision sur ce front ne doive pas être prise avant mai. Deux événements majeurs, le MWC de l’industrie mobile et le F8 de Facebook, ont également été annulés. Il n’y a pas de mot sur un effet potentiel sur l’E3 2020, qui a lieu en juin.