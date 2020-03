GDC annonce de nouvelles dates pour l’été 2020

La pandémie de COVID-19 (coronavirus) a entraîné l’annulation ou le report de nombreux événements de jeu, dont le GDC 2020, qui devait se produire du 16 au 20 mars. Maintenant, GDC a annoncé un nouvel événement pour 2020, appelé GDC Summer, qui aura lieu plus tard cette année.

Le GDC Summer 2020 devrait se dérouler du 4 au 6 août et sera divisé entre présentations, interviews et un salon d’exposition de deux jours qui sera accessible les 5 et 6 août. Il aura lieu au Moscone Center de San Francisco .

L’inscription n’est pas encore ouverte, le tarif préférentiel signifie que les laissez-passer de conférence sont disponibles pour 299 $, les laissez-passer pour ceux qui veulent simplement visiter le salon d’exposition coûtant 99 $. Ces prix prendront fin le 10 juillet.

Le report de GDC 2020 était nécessaire, mais a également rendu les choses plus difficiles pour de nombreuses équipes de développement qui comptent sur GDC pour établir des contacts et organiser leurs jeux. Le Steam Spring Game Festival, actuellement en cours, permet aux joueurs d’accéder aux démos de nombreux jeux qui auraient été présentés sur GDC.

Les GDC Awards, quant à eux, ont récemment été diffusés en direct – et Untitled Goose Game a remporté le prix du jeu de l’année. Klaxonner!

Voici notre tour d’horizon sur l’impact de COVID-19 sur l’industrie des jeux jusqu’à présent.

