GDC diffuse des sessions pour son événement annulé

La Game Developers Conference (GDC) diffusera diverses conférences qui étaient prévues pour l’événement.

Comme indiqué sur le site Web de GDC, divers orateurs ont soumis des versions enregistrées de leurs sessions pour GDC.

Les entretiens en streaming auront lieu entre 9h et 17h PT du 16 au 20 mars. Le Festival des jeux indépendants et les Game Developers Choice Awards seront diffusés le 18 mars à 17 h, heure du Pacifique.

“Grâce aux soumissions de nombreux orateurs qui avaient prévu des discussions pour GDC 2020, nous diffuserons des versions enregistrées de leurs sessions GDC sur la chaîne officielle GDC Twitch”, a déclaré GDC.

“Le contenu de la session de streaming sera présenté du 16 au 20 mars de 9h à 17h PT.

“En plus des conférences GDC 2020 sélectionnées, les cérémonies de remise des prix virtuels pour le Festival des jeux indépendants (IGF) et les Game Developers Choice Awards (GDCA) seront diffusées à 17 h 00 (20 h HE) le mercredi 18 mars.”

Il a été confirmé que GDC avait été annulé le mois dernier. Avant son annulation, plusieurs sociétés, dont Electronic Arts et Kojima Productions, ont abandonné l’événement. D’autres événements qui ont été interrompus en raison de l’épidémie incluent SXSW 2020, Game Connection America 2020 et Mojang’s Minecraft Festival.

Selon certaines sources, l’ESA devrait annuler l’E3. Au cours des dernières semaines, l’organisme commercial a insisté sur le fait que l’événement aurait toujours lieu malgré l’entrée en état d’urgence de Los Angeles.

Non seulement l’épidémie de COVID-19 a affecté les événements, mais elle a également affecté les chaînes de production telles que Valve pour son kit Index VR. En outre, plusieurs sociétés, dont Microsoft, Facebook, Bungie et Google, ont exhorté leurs employés à travailler à domicile.