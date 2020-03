GDC est annulé, mais ce MMO permet à tout le monde d’assister à une parodie bizarre

Image: Conférence des développeurs de Crows

Comme tout le reste, la conférence annuelle des développeurs de jeux de cette année à San Francisco a été reportée. Mais maintenant, il a été ressuscité. Sorte de. Si vous considérez un MMO vraiment bizarre comme un substitut adéquat.

Crows Developers Conference est un jeu gratuit du studio de développement Crows Crows Crows, qui a précédemment réalisé Accounting + en collaboration avec Justin Roiland de Rick et Morty et travaille actuellement sur The Stanley Parable: Ultra Deluxe. C’est une réimagination numérique de GDC, ou peut-être plus une explosion de boombox à volume maximum de l’identifiant obsédé par les réseaux de GDC, qui sera en direct toute cette semaine.

Il se déroule dans un environnement simple destiné à refléter le Moscone Center de San Francisco et le parc à proximité. Les personnages semblent provenir de la section des images clipart de l’enfer, et les sessions dirigées par des «développeurs» couvrent toute la gamme, des absurdités enthousiastes aux absurdités aigries criardes. De plus, Crows Developers Conference s’abrège en CDC, et chaque fois que vous lancez une ligne de dialogue en boîte, votre personnage tousse. En d’autres termes, la Crows Developers Conference n’essaie pas d’être subtile.

Mais c’est très drôle. Le jeu est techniquement un MMO, mais votre seul moyen d’interagir avec les autres joueurs est une sélection de dialogue pré-écrit qui comprend le tarif conventionnel comme «Comment était votre vol», «Je suis déjà fatigué» et «Allez-vous à la fête “, ainsi qu’une page entière d’expressions à la mode que vous pouvez utiliser pour décrire le jeu sur lequel vous travaillez. À un moment donné, un gars qui a pris la forme d’un visage flottant géant m’a dit qu’il travaillait sur un «jeu d’exploration narrative en temps réel … illustré à la main … avec des éléments voyous». J’étais très impressionné, alors je lui ai demandé comment était son vol.

Les sessions et les panels sont un autre point fort. Contrairement au vrai GDC, où les développeurs ont la possibilité de tremper leurs idées dans des pansements inutiles comme «nuance» et «substance», les discussions du CDC durent une minute et sont composées d’une diapositive. Mon préféré était un débat sur la question de savoir si les développeurs devraient utiliser Unity ou Unreal pour créer leurs jeux. Il était animé par deux personnes vraiment réelles, Eric Unity et Timothy Unreal. Ils ont immédiatement commencé à se crier dessus et ne se sont pas arrêtés avant la fin de leur minute. J’avais l’impression d’avoir beaucoup appris.

Un autre exposé a été présenté par un développeur qui était exactement comme vous ou moi, à l’exception d’un petit détail: ses parents étaient riches. Son discours consistait en des platitudes sur la façon de «travailler dur», «croire en soi» et «ne jamais abandonner», peu importe le coût. Un quart de sa diapositive était consacré à son fonds en fiducie. Crows Developers Conference est extrêmement sur le nez, mais étant donné la difficulté de marcher dans les salles sacrées de GDC si vous n’êtes pas un peu riche, ce n’est pas faux.

La conférence des développeurs de Crows est construite à partir de la plupart des mêmes matériaux qu’une expérience précédente de Crows Crows Crows, un simulateur de club en ligne The Club, et c’est tout aussi obtus. Mis à part assister à des pourparlers et préparer une salade de mots en collaboration avec d’autres joueurs, il n’y a pas une tonne de choses à faire – au début, de toute façon. Vous pouvez «explorer» un sol d’exposition géant et vide et une poignée d’autres espaces, mais cela semble être tout ce qu’elle a écrit. Cependant, si vous attendez 50 minutes – jusqu’à ce que votre compteur «cartes de visite distribuées» coche automatiquement jusqu’à 50 – un vieil homme dans le parc à l’extérieur du centre des congrès vous demandera de collecter sept cartes de visite spéciales. J’ai cette quête, mais je ne l’ai pas terminée. Cependant, apparemment, si vous le faites, vous pouvez rouler sur un nuage? Ou quelque chose? Les joueurs essaient toujours de trouver d’autres secrets, mais pour l’instant, c’est aussi profond que ce trou de lapin.

Eh bien, sauf si vous sautez par-dessus le vieil homme et sautez par-dessus le mur du parc et hors du bord du monde du jeu, comme je l’ai fait. Ensuite, le trou va beaucoup, beaucoup plus profondément, dans un sens très littéral. Cela a cependant réinitialisé mon compteur de cartes de visite. Tout ce réseautage, et j’ai l’impression que je n’ai rien accompli du tout. En ce sens, au moins, Crows Developers Conference est extrêmement réaliste.

