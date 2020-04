GDC ouvre les inscriptions pour son événement d’été

La Game Developers Conference (GDC) a ouvert les inscriptions pour son événement estival.

Comme annoncé sur son site, l’événement est prévu du 4 au 6 août au Moscone Center. Les organisateurs de l’événement ont confirmé que si l’événement d’été devait être annulé, des remboursements seront accordés à ceux qui ont déjà payé.

GDC Summer proposera des discussions avec des professionnels de l’industrie, des discussions au coin du feu, des conseils sur le développement de carrière et un salon d’exposition.

“Cet événement spécial accueillera une nouvelle série de micro-discussions et de conversations au coin du feu, ainsi qu’un espace dédié à des sessions complètes de” développement de carrière “couvrant des sujets tels que: comment présenter votre jeu, des stratégies de communication et de développement des affaires efficaces, et comment les éditeurs et investisseurs fonciers “, ont déclaré les organisateurs de l’événement

“GDC Summer cherche à fournir à la communauté de développement de jeux une chance de se réunir d’une manière qui n’a pas été possible actuellement grâce à COVID-19.

“La sécurité reste la préoccupation primordiale des organisateurs de GDC, et l’équipe de GDC continuera de surveiller les dernières informations des responsables de la santé pour assurer un événement sûr et convaincant pour tout le monde à GDC Summer, GDC 2021 et au-delà.”

GDC a été contraint d’annuler plus tôt cette année en raison de l’épidémie de coronavirus. En conséquence, les organisateurs ont choisi de diffuser diverses conférences préenregistrées par les conférenciers. Cependant, il a été confirmé le mois dernier que l’événement aurait lieu en août.

Il a été récemment confirmé que l’E3 n’aurait pas lieu du tout cette année, même pas sous forme numérique, car l’ESA attend avec impatience l’événement de l’année prochaine.