GDC pourrait être en danger après la déclaration d’urgence à San Francisco

Le monde se prépare à ce qui semble être l’arrivée imminente du coronavirus et en quelques jours différentes mesures de prévention ont été prises et dont l’objectif est de réduire autant que possible l’impact. En ce qui concerne le secteur des jeux vidéo, nous avons signalé les effets que cela a causés lors d’événements importants et il se pourrait que la GDC 2020 soit la prochaine sur la liste.

Il y a quelques heures, le maire de San Francisco, Californie, London Breed, a déclaré l’état d’urgence dans la ville avant la crise sanitaire causée par le coronavirus. Selon les informations, la décision a été prise même s’il n’y a pas de cas confirmés, mais selon Breed, la situation avec la maladie change rapidement dans le monde entier et il vaut mieux être préparé et ainsi protéger les citoyens.

À cet égard, la déclaration est valable 7 jours et sera le 3 mars lorsque les autorités soumettront la situation à un examen, de sorte qu’elle ne coïncide pas avec les dates du GDC 2020, qui se tiendra du 16 au 20 mars, cependant, Il est possible que l’état d’urgence soit prolongé, ce qui compromettrait l’événement. En ce sens, il convient de mentionner qu’il y avait déjà des annulations dues au coronavirus, telles que PlayStation, Kojima Productions et Electronic Arts.

Cette déclaration active divers protocoles qui seront mis en œuvre par les autorités compétentes afin que les mesures de précaution nécessaires soient prises et des ressources allouées permettant une réponse adéquate à une situation d’urgence.

