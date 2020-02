Gearbox et Amazon se joignent à la liste des abandons de GDC en raison des problèmes de coronavirus

La Games Developer Conference (GDC) se trouve dans une situation sans précédent cette année, car une liste croissante d’entreprises annonce qu’elles ne participeront pas au milieu des problèmes de coronavirus. La majorité de la liste est composée de grandes entreprises technologiques ou de développeurs et éditeurs de jeux triple-A, ce qui a amené les développeurs indépendants et les journalistes à se demander si GDC se produisait encore cette année.

Pour l’instant, GDC a été reporté à l’été 2020 et les organisateurs travaillent à mettre en œuvre des mesures de précaution afin de réduire, espérons-le, les risques de maladie pour les participants. Dans un article de blog, les organisateurs ont déclaré que les détails de GDC seront finalisés “dans les semaines à venir”, de sorte que nous n’aurons peut-être pas à attendre très longtemps pour obtenir de nouvelles dates d’événement.

En fin de compte, le temps nous le dira. Il reste à voir si toutes les entreprises qui ont abandonné GDC reviendront ou comment les organisateurs géreront les développeurs et les éditeurs qui ont déjà acheté des laissez-passer GDC mais ne peuvent pas participer aux nouvelles dates. Regardez ci-dessous la couverture de GameSpot des principales sociétés de technologie et de jeux qui ont choisi d’abandonner GDC cette année – qui font partie d’une liste qui comprend Amazon, Microsoft, Blizzard Entertainment, Unity, Facebook, Epic Games, Electronic Arts, Sony et Gearbox.

Les entreprises qui ont abandonné GDC 2020

Pour la plupart des consommateurs, un événement comme GDC signifie très peu – bien que certains fans hardcore aiment se connecter pour entendre parler du processus en coulisses de la façon dont leurs jeux préférés sont fabriqués. Comme le nom de la conférence l’indique, l’événement basé à San Francisco est conçu en pensant aux développeurs de jeux, et non aux personnes qui achètent et jouent à des jeux. Bien qu’il y ait des panneaux et des démos de jeux, l’objectif principal de l’événement est de réseauter.

De nombreux développeurs utilisent GDC comme une opportunité de montrer leur jeu aux éditeurs ou aux journalistes pour faire de la publicité avant les débuts publics ou l’annonce d’une campagne de financement participatif. L’annulation de GDC aurait probablement un impact négatif sur ces créateurs, surtout si vous considérez que la conférence a un prix élevé – à partir de 250 USD (pass Expo) et allant jusqu’à 2400 USD (pass All Access) – et la date limite pour demander un remboursement est passée.

Au-delà de GDC 2020

L’influence du coronavirus sur l’industrie du jeu sera cependant probablement plus importante que GDC – ses effets peuvent également être observés sur la production de matériel. En 2020, Sony et Microsoft sortiront de nouvelles consoles de nouvelle génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series X respectivement, et la production des deux pourrait être influencée par les tentatives de freiner la propagation du coronavirus. Bien que Nintendo n’ait pas l’intention de sortir une toute nouvelle console, la production sur le Switch a déjà bégayé à la lumière du coronavirus et limité l’offre globale de l’ordinateur de poche hybride.

Production de matériel affectée par le coronavirus

Au-delà de cela, le coronavirus affectera également les événements conviviaux. Sony s’est retiré de PAX East, par exemple, et il existe déjà de nombreux cas de ligues d’esport et d’autres événements liés au jeu annulés dans le monde entier.

Événements favorables aux consommateurs touchés par le coronavirus

Espérons que ces mesures prises par les entreprises et les organisateurs d’événements limiteront la propagation du coronavirus – la principale préoccupation devrait être de limiter le nombre de personnes malades. Cependant, ces actions ont déjà un impact sur l’industrie du jeu en 2020 et pourraient continuer d’avoir des influences imprévues à long terme.