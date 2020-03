Gears 5 ajoute un nouveau mode Gridiron, des personnages et des cartes en fonctionnement 3

Gears 5 publiera bientôt un tas de nouveaux contenus, y compris des personnages bien-aimés classiques et un nouveau mode inédit. Operation 3: Gridiron sera disponible dans le jeu Xbox One et PC le 31 mars – voici tout ce qu’il ajoute.

Quatre nouveaux personnages sont ajoutés au jeu, avec leurs propres ultimes uniques. Augustus “Cole Train” Cole et Clayton Carmine arrivent du côté des héros, tandis que la reine Myrrah et Theron Guard sont ajoutés à la liste des méchants.

Ces personnages seront disponibles pour tous les joueurs – comme tout dans cette mise à jour.

Le nouveau mode Gridiron est une compétition d’une vie où les joueurs s’affrontent pour attraper un drapeau et marquer un “touchdown” dans la zone de leur adversaire. C’est un mode 5v5, et vous marquez 2 points pour un touché, 2 pour une élimination ou 1 si vous tenez le drapeau lorsque le temps est écoulé. La première équipe à 13 victoires. Le mode est livré avec des emplacements d’armes personnalisés pour chaque carte.

En parlant de cartes, une nouvelle, Pahanu, a été ajoutée. C’est une carte de la jungle, avec un marais ouvert au milieu. Pendant ce temps, les canaux préférés de Gears 1 reviennent, et l’arène et l’annexe sont ajoutées en tant que cartes 2v2.

Un nouveau Tour of Duty commencera également avec cette opération, apportant de nouveaux débloquables au jeu. Il y a même de nouveaux succès Xbox à venir, et ils seront suivis rétroactivement en fonction de vos statistiques précédentes. La liste complète des réalisations sera dévoilée le 30 mars.

Gears 5 continuera de bénéficier d’une assistance pendant un certain temps, avec une version Xbox Series X prévue.

