Gears 5 arrive sur Xbox Series X avec des améliorations et une prise en charge possible de 120 FPS

Gears 5 est un jeu très impressionnant sur Xbox One et Xbox One X en l’état, mais le jeu fait peau neuve sur Xbox Series X avec une fréquence d’images et une résolution plus élevées.

Annoncé par Microsoft le 16 mars, Gears 5 sur Xbox Series X utilisera le système Smart Delivery, ce qui signifie que les joueurs qui possèdent déjà la version Xbox One l’obtiendront gratuitement sur la nouvelle console. La Xbox Series X saura automatiquement télécharger la version améliorée, tandis que toutes les consoles Xbox One téléchargeront toujours l’ancienne.

Les améliorations sur Xbox Series X incluent de meilleures textures et un brouillard volumétrique, un nombre de particules plus élevé et 60 images par seconde pendant les cinématiques pour une transition plus fluide vers le gameplay. Les ombres et l’éclairage ont également été améliorés, et le jeu fonctionne actuellement à 100 images par seconde avec un potentiel de 120 images par seconde en multijoueur.

Microsoft et le développeur The Coalition ont comparé les performances de la version Xbox Series X à un PC fonctionnant sur des paramètres ultra-complets, mais même un système aussi puissant ne pouvait pas correspondre à certaines des fonctionnalités activées sur Xbox Series X, telles qu’une particule 50% plus élevée compter.

Gears 5 sera disponible sur Xbox Series X lors du lancement de la console plus tard cette année. Il sera rejoint par l’autre jeu de tir majeur de Microsoft, Halo Infinite, qui sera également disponible sur Xbox One, Xbox Series X et PC.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités techniques de la Xbox Series X, consultez la liste complète des spécifications de GameSpot.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: examen vidéo de Gears 5

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.