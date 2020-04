Gears 5: obtenez l’exécution de la bombe Batista gratuitement

Après les débuts de Gears 5, il a été annoncé que Dave Bautsta (Batista) serait un personnage jouable, ce qui a excité les fans de l’acteur qui a révélé son désir de faire partie de la franchise. Les utilisateurs de ce personnage devraient être heureux, car l’un de leurs mouvements phares est maintenant disponible gratuitement.

Il a été récemment annoncé que le mouvement Bomba Batista est désormais disponible en tant que mouvement d’exécution Batista. Grâce à une vidéo, il est possible de voir à quoi ressemble le personnage de ce mouvement emblématique de l’ex-lutteur, qui peut maintenant exécuter pour anéantir Juvies.

Mieux encore, vous pouvez obtenir ce mouvement gratuitement et il vous suffit de «jouer à n’importe quel mode ce week-end [3 al 5 de abril]», Selon la description de la vidéo. Cependant, il est également mentionné que la bombe Batista peut être obtenue gratuitement lorsque vous jouez à Gears 5 n’importe quel jour du 2 au 18 avril, il semble donc que le délai de déverrouillage sera de près de 2 semaines.

Beaucoup de contenu et un nouveau mode de jeu sont arrivés dans Gears 5

Cette nouvelle décision a accompagné la sortie d’Operation 3: Gridiron, qui, comme son nom l’indique, a ajouté le mode multijoueur de Gridiron. Cet ajout vous permet de jouer au mode classique Capture du drapeau, mais avec quelques modifications. Dans celui-ci 2 équipes de 5 membres se battent pour un drapeau et la mission est de l’emmener sur le terrain ennemi pour effectuer un touché. Ce qui est intéressant, c’est que c’est un mode de vie, donc quand quelqu’un tombe vaincu, il ne réapparaîtra pas.

De même, cela a marqué le début des personnages Augustus Cole et Clayton Carmine (disponibles dans Horde, Escape et Arcade), ainsi que de la reine Myrrah et Theron Guard (disponible dans Arcade). Par ailleurs, les nouvelles cartes Pahanu et Canals et les versions 2 vs. sont déjà disponibles. 2 des plans de l’arène et de l’annexe. Enfin, la nouvelle opération a également apporté beaucoup de nouveaux contenus qui peuvent être débloqués dans Tour of Duty.

Nous vous laissons avec la remorque pour la nouvelle opération.

Que pensez-vous de l’ajout de la pompe Batista? Êtes-vous fan de cette attaque? Dites-le nous dans les commentaires.

La nouvelle console Microsoft, Xbox Series X, sera très puissante et grâce à sa technologie, certains jeux de la génération actuelle lui seront apportés avec des améliorations. Gears 5 en fera partie.

Gears 5 est disponible sur Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

