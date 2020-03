Gears 5 recevra une mise à niveau “nouvelle génération” sur Xbox Series X

Grâce à Smart Delivery, les développeurs peuvent offrir aux joueurs des versions améliorées de leurs jeux actuels sur la plate-forme Xbox suivante gratuitement. Microsoft soutiendra fortement cette fonctionnalité et a révélé que Gears 5 recevra une mise à niveau “nouvelle génération” pour la nouvelle Xbox.

Dans une interview avec Digital Foundry, le directeur technique de la Coalition, Mike Raynor, a déclaré que une version “optimisée” de Gears 5 sera “disponible au lancement de la Xbox Series X”, qui aura lieu à un moment donné en décembre de cette année.

La Coalition a créé une mise à niveau Gears 5 «nouvelle génération» en seulement deux semaines, ce qui donne une bonne idée de la simplicité de la livraison intelligente pour les développeurs. En travaillant avec Epic Games, le studio a amélioré tous les préréglages de qualité de la version console doit être équivalente à la configuration «ultra» du PC.

L’équipe a également ajouté des ombres de contact améliorées et un lancer de rayons basé sur un logiciel, a également amélioré la fréquence d’images des scènes jusqu’à 60 ips; En comparaison, sur Xbox One, ceux-ci ont atteint 30 images par seconde. Tout cela a été accompli en quinze jours et aurait fonctionne de manière similaire à un PC avec une carte graphique Nvidia RTX 2080 coûteuse, bien qu’il soit actuellement optimisé.

Le meilleur de tout, il sera gratuit pour tous ceux qui ont déjà une copie de Gears 5, et sera disponible le jour où la nouvelle Xbox arrivera entre nos mains. Le nouveau système de Microsoft signifie que tout jeu compatible Smart Delivery dans sa bibliothèque de génération actuelle sera automatiquement disponible dans sa version de prochaine génération gratuitement sur Xbox Series X.

Microsoft a publié de nombreuses informations sur sa nouvelle console plus tôt dans la journée. De plus de spécifications matérielles, en passant par les nouveautés du contrôle de la console, à la capacité de reprise rapide.

Via: Fonderie numérique

