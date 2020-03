Gears Of War transformé en un jeu de cartes de style magique

Plus tard cette année, Steamforged sortira Gears of War: The Card Game, qui est … un jeu de cartes Gears of War, dont le moteur sous-jacent a été créé par Magic: The Gathering, le designer Tyler Bielman.

Il est intéressant de noter que c’est un “jeu de style campagne basé sur une histoire”, où les actions et les résultats d’un jeu précédent déterminent les cartes que vous pouvez utiliser dans le suivant.

Vous pouvez jouer en tant que Coalition ou Horde, et «combinerez la chance du tirage avec une utilisation prudente des cartes dans votre main pour contrôler la couverture, harnacher les armes et écraser vos ennemis».

Il n’y a pas de date de sortie plus ferme que “plus tard cette année”.

