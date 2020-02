Gears of War: un chef de studio part pour diriger la franchise Diablo chez Blizzard

Rod Fergusson, directeur de The Coalition, le studio en charge du développement des expériences au sein de la franchise Gears of War, a annoncé son départ pour rejoindre Blizzard. Fergusson a joué un rôle déterminant dans la franchise, ayant travaillé sur la toute première entrée dans la franchise, ainsi que sur chaque titre de suivi.

Dans un tweet, Fergusson a confirmé qu’il rejoindrait Blizzard en mars pour superviser la franchise Diablo. Il a également remercié ses anciens collègues de The Coalition et Xbox. “Le départ est doux-amer car j’aime notre famille Gears, les fans et tout le monde à The Coalition et Xbox”, a-t-il déclaré. “Merci, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous.”

J’ai commencé à travailler sur Gears of War il y a plus de 15 ans et depuis, c’est la joie de ma vie. Mais maintenant, il est temps pour une nouvelle aventure. Je laisse Gears entre les bonnes mains de la Coalition et j’ai hâte que tout le monde joue à Gears Tactics le 28 avril. Pic.twitter.com/Az5w0B631i

– Rod Fergusson (@GearsViking) 5 février 2020

Fergusson a eu une carrière plutôt riche en développement de jeux vidéo, entre deux titres sur Gears. En 2012, il a rejoint Irrational Games en tant que vice-président exécutif du développement et est reconnu pour avoir aidé BioShock: Infinite à se remettre sur la bonne voie et à atteindre la ligne d’arrivée. Il a également travaillé comme chef de studio chez 2K et manager chez Black Tusk, avant de rejoindre The Coalition.

