Gears Tactics continue d’avoir le sceau du responsable de Gears of War 4 et 5 après son départ pour Blizzard

Rod Fergusson est toujours dans l’ADN du jeu, selon The Coalition.

Le départ de Rod Fergusson a laissé la Coalition sans l’un de ses génies. Le chef de la saga Gears a commencé une nouvelle carrière dansBlizzardpour prendre le commandement de Diablo IV. MaintenantLa CoalitionRappelez-vous que Gears Tactics dans le studio “vit et respire Gears” grâce au travail de Fergusson.

Le travail de Fergusson reste dans l’ADN de la franchiseDans une interview avec IGN, directeur narratif de la franchise,Bonnie Jean Mah, parle du travail de l’équipe sur Gears Tactics dans les mois précédant son lancement, prévu pour le 28 avril. “Le fait que Rod nous dirige et inculque l’ADN de Gears dans notre studio … Je suis sûr de dire que nous vivons et respirons Gears, et nous comprenons leurs intentions pour cette franchise. Nous l’avons vécu,nous avons réalisé sa vision créative au cours des six dernières années“at-il dit.

Les années de travail de Fergusson en studioont fait en sorte que toute l’équipe absorbe l’ADN de la franchise. Alors maintenant qu’il est parti dans de nouvelles aventures, j’ai l’impression que nous l’avons dans le sang de notre étude et de nos instincts d’étude, ce qui va se passer ensuite. Et nous avons des indices de ce qu’il pensait, mais[Fergusson]Il était également très ouvert à de nouvelles idées sur ce qui allait se passer ensuite, a ajouté Jean Mah.

Gears Tactics a suscité beaucoup d’enthousiasme après la première de sa spectaculaire nouvelle bande-annonce. De plus, leurs studios, The Coalition, ont récemment annoncé qu’ils lanceraient une campagne de charité pour faire don de 200 Xbox One aux hôpitaux pour enfantscoronavirus.

Notre partenaire,Toni PiedrabuenaIl y a quelques jours, il a produit un rapport sur Gears Tactics dans lequel il passe en revue chacun de ses points clés, tels que son gameplay, sa stratégie et son histoire. Qu’est-ce que The Coalition a préparé pour l’avenir de l’une de ses grandes franchises?

