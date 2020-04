Gears Tactics est couronné comme le jeu le plus vendu sur Steam dans sa première

Un fait spectaculaire pour ses créateurs compte tenu de sa sortie simultanée sur le Xbox Game Pass.

Nouveau succès pour la saga Gears of War! La nouvelle première de la franchise, Gears Tactics, a pris quelques heures pour devenir leLe jeu vidéo le plus vendu de Steam. Le fait est particulièrement louable pour sa première simultanée dans leXbox Game Pass, qui permet à vos joueurs abonnés d’accéder au nouveau titre deDégâts par éclaboussurespayer des frais mensuels.

Un fait qui, en fait, parle bien de la quantité deFans de Gears of War sur Steamet le désir d’en finir avec une production aussi particulière et courageuse que celle-ci. Aux inconvénients du marché, il faut ajouter l’apparence d’un rival direct qui n’était pas disponible il y a quelques semaines: le nouveau XCOM: Chimera Squad, un nouvel épisode de la légendaire saga de stratégie au tour par tour deJeux de Firaxisqui a pris le passé par surprise24 avril.

Gears Tactics a été présenté commeun nouveau spin-offde la saga principale pour amener tout votre univers dans un nouveau genre. Pour l’occasion, une histoire est racontée peu après le jour de l’urgence, avec le père de Kait, protagoniste de Gears 5, comme protagoniste principal de l’histoire. Il sert à connaître plus de détails de lahéroïne actuelle de la franchise? N’hésitez pas à le découvrir par vous-même.

Gears Tactics est sortiaujourd’hui sur pc. Le jeu vidéo Splash Damage etLa Coalitiona pu prendre la mythique franchise à la troisième personne du succès sur le territoire de la stratégie au tour par tour. N’hésitez pas à lire notre revue Gears Tactics pour le découvrirQu’avons-nous pensé du jeu vidéo. Son lancement sur Xbox One aura lieu un jourannée 2020.

