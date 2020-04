Gears Tactics: la polyvalence de Gears of War transformée en stratégie au tour par tour

Je suis sûr que je ne suis pas le seul adepte de la saga Gears of War qui pensait que le concept de faire passer son univers de l’action à la troisième personne à la stratégie au tour par tour pourrait lui sonner le doigt. Notre dernière connexion à The Coalition a confirmé mes soupçons: Gears Tactics aspire à être l’un des plus grands chapitres de la franchise sur PC et Xbox One fin avril.

Que des temps étranges et incertains arrivent dans les prochains mois, vous n’avez pas besoin de le dire à 3DJuegos: c’est évident. Que, contrairement à ce que pense GameStop, les jeux vidéo sont loin d’être une première nécessité, c’est aussi un truisme, et c’est quelque chose qui a fini par affecter cet article. À l’origine, ils allaient être des impressions, mais en raison de la pandémie de coronavirus, Microsoft a annulé l’événement de presse dans lequel nous allions jouer le nouvel épisode de Gears of War, les tactiques attendues de Gears Dégâts par éclaboussures, pariant sur une autre option qui m’est incompréhensible: une créative de The Coalition, Tyler Bielman, montrant les missions du logiciel.

Je peux comprendre qu’un jeu nouvellement présenté montre une avance jouable sur la vidéo et nous devons en parler, mais je ne comprends pas comment en 2020 et un mois après son lancement, un test du jeu vidéo qui complète la présentation n’est pas envoyé. Cela me rend plus difficile la réalisation de mon objectif principal, qui est de vous expliquer ce que je pensais avoir été joué. Aujourd’hui, cela ne peut pas être; Je ne peux que vous parler du vu et des bons sentiments que j’ai quand je le vois. Et pourtant, Je ne voudrais pas que l’anecdote éclabousse Gears Tactics. J’ai foi dans le projet et je sais que dès sa sortie sur le Xbox Game Pass prochain 28 avril Je vais empiler des cadavres de sauterelles dans une perspective nouvelle et unique pour la franchise The Coalition, alors laissez-moi être optimiste et croire que ce que Splash Damage a montré n’est pas de la tricherie ou du carton… J’espère. La nouvelle mécanique correspond-elle à votre univers? Il semble que oui.

La guerre (tactique) du CGO et des criquets

Je vois des parallèles évidents dans la relation de la Coalition avec Splash Damage avec laquelle ils avaient Bungie et Ensemble Studios à son époque pour la réalisation … bien qu’il semble que les propriétaires actuels de la saga Gears n’aient pas gardé leurs partenaires avec autant de zèle les secrets de la marque que Bungie l’a fait de son temps avec le studio disparu après le succès Age of Empires. Parce que? Parce que, tout comme Halo Wars a transpiré Halo, Gears Tactics semble transpirer Gears of War. Tout amateur de Gears se sentira à l’aise dans son univers, avec tous les éléments de sa mythologie, de son arsenal, des héros et des méchants mis à sa disposition dès la minute 1 avec un seul objectif: profiter de tous les avantages vus dans Epic et The Games. Coalition pour le nouveau genre.

Vos améliorations de personnage ont un impact passif sur les autres. La perte d’une unité avancée pourrait entraver votre progression dans Ironman.

Ce qui a été vu dans la présentation avec une résolution un peu pire que ce que vous allez voir sur un PC ou une Xbox One X compétent confirme également que de nombreux éléments caractéristiques de la marque s’intègre parfaitement dans le nouveau genre. L’un des moments les plus tendus du dernier niveau montré, dans lequel les CGO se sont affrontés contre un géant Corpser, s’est produit quand il semblait qu’après avoir contrôlé la situation, détruisant les différents ennemis qui peuplaient la carte, une série de trous d’urgence a commencé à apparaître sur la carte et un nouvelle horde de criquets capturée par les baby-boomers il a commencé à en finir avec certains des protagonistes alors que le monstre géant continuait à occuper une grande partie de la carte avec ses attaques dangereuses.

Mourir dans Gears Tactics serait-il un problème? Eh bien, cela dépend: il existe un mode de jeu appelé Ironman ce qui, je pense, ravira les fans du genre stratégie au tour par tour. Quelle que soit la difficulté que vous choisissez, Ironman vous empêche de sauvegarder la partie pendant le niveau, et chaque perte amicale est définitiveCela changera complètement la façon dont le joueur abordera le jeu. Chaque élément de l’équipe est spécialisé dans un domaine tactique, mais son expérience peut avoir un impact et des améliorations sur les autres membres, de sorte que la perte d’une unité importante peut compliquer excessivement votre jeu. Le recruter de nouveaux candidats dans les missions secondaires c’est toujours une possibilité (en fait, ce sera l’un des principaux axes du jeu) mais rien ne garantit qu’ils sont à la hauteur des missions à venir.

“Regarde tout ce jus …”

Comment éviter la tragédie du mode Ironman? Eh bien, il y a deux options: ne pas jouer en mode Ironman et perdre l’un des facteurs les plus tendus et amusants du genre … ou l’évident, qui est exploiter toutes les compétences des protagonistes. Comme vu dans la présentation vidéo, j’ai aimé à quel point ils insistaient sur le large éventail de possibilités que chaque unité avait, polyvalent et avec un large éventail d’options qui semblent enrichir le défi évident que sera Gears Tactics. La spécialisation dans chacune des armes emblématiques de la saga aura son but et sa signification dans le travail de Splash Damage, et tirer parti de ses possibilités de combat à distance ou rapproché sera vital pour réussir dans chaque mission.

Tout amateur de Gears se sentira à l’aise dans son universLes exigences des ennemis obligeront les joueurs à prendre différentes décisions sur le champ de bataille, donc Gears Tactics a des mouvements d’attaque et de défense qui permettront une jeu plus ou moins agressif selon la situation. Les unités peuvent exécuter un nombre spécifique d’actions par tour, mais elles peuvent également garder des points gardés où elles peuvent attendre le mouvement des ennemis qui, à leur tour, s’ils sont interceptés par les justiciers, les attaqueront pour annuler le reste de leur mouvements et les laisser dans une position terrible. Perdre des mouvements pour les soustraire du rival et punir leurs mauvais pas est une bonne stratégie passive, mais cela ne vous servira pas toujours.

La menace n’est pas seulement le Corpser: elle peut venir de n’importe quel côté de la scène. Les compétences des protagonistes sont compatibles avec le grand défi

Voulez-vous risquer plus? Ce n’est peut-être pas le plus recommandé, mais la vérité est que ses développeurs veulent vous appâter avec une série de bonus succulents si vous pouvez penser à jouer sans crainte … Que serait un Gears of War sans exécutions? Facile: ce ne serait pas un Gears of War. Dans Gears Tactics, vous pouvez laisser les ennemis vulnérables pour les exécuter avec votre arme de mêlée préférée, qui accordera à tous les membres de votre équipe une action supplémentaire. La gestion des méchants tirés vous permet donc de créer une chaîne de mouvements supplémentaire qui peut changer le tour du combat si une stratégie intelligente est mise en œuvre. Vaut-il le risque? Eh bien, rappelez-vous que tout ce que vous voyez sur la carte n’est pas ce que vous voyez, et les sauterelles ont des pièges et des unités en réserve qui pourraient ruiner votre intention de transformer chaque habitant des profondeurs de Sera en viande hachée. La clé, comme vous pouvez l’imaginer, est équilibrer les deux domaines.

Le combat pour Sera

Dans le cas où le mode Ironman n’était pas assez difficile, vous pouvez également ajouter différents modificateurs cela aidera à compliquer le jeu et à obtenir de meilleures récompenses en terminant les niveaux en remplissant tous les objectifs secondaires. Des armes, de nouvelles armures et des objets seront ajoutés à votre catalogue, entièrement personnalisables pour créer une unité à votre goût et totalement unique. La possibilité de personnaliser des armes et des armures semblait incroyable: au-delà de l’application de couleurs ou de styles aux accessoires, vous pouvez également ajouter des textures ou des motifs qui aident à créer votre propre identité qui sera conservé pendant les scènes de film du logiciel.

Le vu est prometteur. Sera-t-il à la hauteur lorsque nous arriverons à son commandement le 28 avril? Des exigences modestes en matière de PC ont été promises, ce qui aidera les utilisateurs de PC du Game Pass à profiter du logiciel sans maux de tête majeurs. Concentrez-vous sur le graissage de la Lancer et maintenant: semble s’attendre à un jeu digne de ce nom Gears of War.