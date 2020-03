Gears Tactics: voici les prérequis pour jouer le titre sur PC

Après le succès de Gears 5, la populaire franchise Microsoft et The Coalition se prépare pour une autre version. Exactement dans un mois, Gears Tactics fera ses débuts, une stratégie dérivée avec un combat au tour par tour qui arrivera sur PC.

Si vous prévoyez de l’essayer, il est temps de voir si votre équipe peut le faire en douceur. Cela depuis que la Coalition a finalement publié la configuration système minimale et recommandée pour jouer à Gears Tactics.

Gears Tactics sera entièrement optimisé pour PC

Par le biais de Xbox Wire, Cam McRae, directeur du jeu, a révélé que Gears Tactics était initialement destiné au PC. Pour cette raison, les développeurs ont envisagé une large gamme de processeurs lors de la création du spin-off.

Afin que le jeu réponde aux attentes des utilisateurs de PC, The Coalition a travaillé en étroite collaboration avec Intel et l’architecture Xe-LP pour optimiser cette version. Pour cette raison, le jeu aura un ombrage à taux variable, ce qui permettra une qualité visuelle supérieure sans sacrifier les performances.

Nous savons que le jeu se déroulera et aura l’air incroyable sur les équipes haut de gamme. Heureusement, les ordinateurs et ordinateurs portables avec moins de spécifications pourront le faire fonctionner sans trop de problème, garantissant que la franchise atteigne plus de joueurs.

Ci-dessous est une image qui montre les exigences minimales et recommandées, ainsi que les exigences idéales pour jouer à Gears Tactics sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel Core i3 6100 ou AMD FX-6000

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphiques: AMD Radeon R7 260X ou Nvidia GeForce GTX 750Ti

DirectX: version 12

Stockage: 45 Go

Exigences recommandées

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel Core i5 8400 ou AMD Ryzen 3

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphiques: AMD Radeon RX 570 ou Nvidia GeForce GTX 970

DirectX: version 12

Stockage: 45 Go

L’histoire et le lancement de Gears Tactics

Dans Gears Tactics, nous apprendrons l’histoire de Gabe Diaz, qui dirigera une équipe avec une mission importante. Leur cible sera Ukkon, chef du Criquet pèlerin, dont les plans mettront tout le monde en danger.

Le titre promet une histoire immersive centrée sur ses personnages. Il est important de savoir que Gears Tactics sera également publié sur Xbox Game Pass pour PC. Si vous y jouez avant le 4 mai, vous pouvez obtenir une surprise sans frais.

Au cas où vous l’auriez manqué: Gears Tactics arrive sur Xbox One?

Gears Tactics arrivera le 28 avril sur PC via Steam et la boutique Windows. Visitez ce lien pour connaître toutes les nouvelles qui s’y rapportent.

.