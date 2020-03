Gears Tactics – voici les spécifications PC minimales et recommandées

Par Stephany Nunneley,

Samedi 28 mars 2020 14:13 GMT

Gears Tactics sera disponible le mois prochain, vous voudrez donc consulter les spécifications PC minimales et recommandées.

Les spécifications PC pour Gear Tactics ont été révélées, et ci-dessous vous trouverez les spécifications de bureau minimales, idéales et recommandées ainsi que les spécifications d’ordinateur portable recommandées.

Lors du développement du jeu tactique au tour par tour, les développeurs ont voulu s’assurer qu’il évoluait «de manière transparente» sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau puissants et a travaillé avec les configurations de périphériques à venir, telles que l’architecture graphique Intel Xe qui débutera cette année. Par conséquent, The Coalition et Splash Damage ont pris en compte la large gamme de processeurs disponibles sur le marché lors du développement du titre.

En d’autres termes, votre PC, ordinateur portable ou ordinateur portable léger le fera fonctionner à condition que votre machine ait au moins les spécifications de bureau minimales ou les spécifications d’ordinateur portable recommandées décrites ci-dessous.

Dans le jeu, vous incarnez Gabe Diaz et recruterez, équiperez et commanderez votre escouade dans une mission pour traquer le chef de l’armée acridienne. Il propose une histoire axée sur les personnages, un «gameplay agressif», une équipe et un équipement personnalisables et de grandes batailles de boss.

Gears Tactics sera disponible sur Xbox Game Pass pour PC, Windows 10 PC et Steam le 28 avril.

Les clients en précommande et Xbox Game Pass pour les membres PC qui jouent avant le 4 mai recevront le pack de personnages Thrashball Cole, qui comprend Augustus Cole en tant que recrue en plus de l’ensemble d’armure Thrashball complet avec des capacités rares.

