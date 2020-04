Gears Tactics, X-COM Chimera Squad et Cyberpunk 2077 dans le SuperShow des jeux 3D

Jeudi! Jouez à SuperShow avec les meilleures nouvelles de l’industrie du jeu vidéo et quelques surprises rétro.

Bienvenue dans le cinquième épisode du SuperShow 3DJuegos! Aujourd’hui, nous parlons de la date de sortie de The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima, deux des versions exclusives les plus attendues dePlaystation 4.Sonya confirmé une nouvelle place dans le calendrier pour les deux, et nous avons corrigé ce que l’avalanche de spoilers signifie pour le jeu vidéo deChien coquine, créateurs, entre autres, de la saga Uncharted.

L’actualité se poursuivra avec une touche nostalgique: c’est l’anniversaire du Game and Watch et de la mythique console Neo Geo, nous nous permettons donc le luxe de nous mettrenostalgiqueet vous montrer certains de nos favoris. En avez-vous encore? N’hésitez pas à nous montrer votre collection dans les commentaires! Nous terminons l’actualité avecCD Projekt, ce qui a confirmé que ce ne sera pas avec les petites filles avec les problèmesplus d’adultes et controversédans Cyberpunk 2077.

Nous avons terminé avec une double session d’analyse des jeuxstratégie au tour par tour. Coïncidence a voulu qu’ils se réunissent dans le calendrier Gears Tactics de Splash Damage et X-COM: Chimera Squad of Firaxis, comment ont-ils été? Nous vous racontons nos impressions sur les deux jeux vidéo. Nous avons terminé le SuperShow en parlant de Hi-Score Girl, l’une des dernières versions deNetflixanime avec une relation très étroite avec les jeux vidéo. L’aimions-nous? ¡Nous vous disons!

Au programme d’aujourd’hui, ils ont participéAlejandro Pascual,Mario GomezyToni Piedrabuenaavec l’édition dePedro Herrero. La publication du3D Games SupershowElle a lieu les jeudis à midi, heure de la péninsule espagnole.

