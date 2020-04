GeForce Now manque de jeux de Warner Bros et Xbox Game Studios, entre autres

NVIDIA perd à nouveau des éditeurs dans son service de streaming.

Depuis sa sortie GeForce Now, Le service de jeux en nuage de NVIDIA, la société a eu pas mal de problèmes avec les éditeurs. Tout d’abord, c’est Blizzard qui a retiré ses jeux du catalogue, considérant que NVIDIA les avait ajoutés sans autorisation, et maintenant nous avons appris qu’ils ajoutent des sociétés plus connues à cette liste, telles que Jeux 2K et Bethesda.

NVIDIA a annoncé sur son blog qu’il supprimera tous les jeux de Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters et Klei, et le fait également sans dire pourquoi. Lorsque l’entreprise a eu le même problème avec Blizzard, il a fallu quelques jours à partir du moment où nous avons entendu la nouvelle pour que l’entreprise clarifie ses raisons.

L’entreprise continue de négocier pour inclure ces éditeurs dans son catalogue.Cependant, NVIDIA affirme qu’il continue de négocier avec tous ces éditeurs, de sorte que leurs jeux peuvent revenir si ces conversations se terminent avec succès. “Nous faisons la transition vers GeForce Now autant de jeux que possible pendant cette période”, explique la société. “Lorsqu’un éditeur quitte le jeu, nous en informerons les joueurs aussi longtemps à l’avance que possible. Warner Bros. Interactive Entertainment, XBOX Game Studios, Codemasters et Klei Entertainment seront supprimés du service. Vendredi 24 avril. Nous espérons qu’ils reviendront à l’avenir. “

Il semble que pour l’instant seuls Ubisoft et Epic Games prennent en charge ce service, car les deux éditeurs ont leur catalogue de jeux disponible dans GeForce Now. Un début turbulent pour un service qui sème certains doutes dans la communauté. Nous avons pu le tester et nous parions sur son grand potentiel, notre partenaire, Alejandro Pascual, vous dit tout sur les impressions de GeForce Now.

