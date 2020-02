GeForce Now n’a plus de jeux Activision Blizzard

Quelques jours après avoir quitté une version bêta complète, GeForce Now Il fait face à son premier obstacle. Le service de jeu en nuage NVIDIA fait ses adieux au catalogue Activision Blizzard, qui a étonnamment cessé d’offrir des jeux comme Call of Duty: Modern Warfare, Overwatch ou le multi-prix Sekiro: Shadows Die Twice.

L’actualité attire l’attention, puisque le mouvement cela a été fait sans préavis et NVIDIA a dû le communiquer via une entrée dans ses forums.

Alors que nous amenons GeForce Now à la prochaine étape de son évolution, nous avons travaillé avec des éditeurs pour incorporer un catalogue robuste de leurs jeux PC. Cela signifie ajouter continuellement de nouveaux jeux et, parfois, devoir supprimer des jeux, comme pour les autres fournisseurs de services numériques.

En raison d’une demande, veuillez noter que les jeux Activision Blizzard seront supprimés du service. Bien que cela soit regrettable, nous espérons travailler avec Activision Blizzard pour réactiver ces jeux et plus à l’avenir.

Activision Blizzard a été l’un des premiers à prendre en charge le service NVIDIA. Le service d’assistance à la clientèle de l’entreprise a désormais redirigé toute demande directement vers NVIDIAqui a annoncé que fera quelques remboursements à ceux qui ont acheté un jeu Activision pour l’utiliser dans GeForce Now.

Une des particularités du service Le streaming de Nvidia est que oblige les joueurs à acheter une copie du jeu qui souhaitent exécuter. GeForce Now utilise notre bibliothèque Steam et d’autres magasins numériques pour offrir un accès aux jeux sur votre serveur. Les utilisateurs qui paient le abonnement mensuel Ils peuvent les exécuter en détail et avec des graphiques RTX à partir de n’importe quel appareil compatible.

Départ d’Activision Blizzard pourrait être dû à un accord récent avec Google pour déplacer les ligues professionnelles Overwatch et Call of Duty sur YouTube. La signature de ce pacte, conclu fin janvier, garantit également que Activision utilisera l’infrastructure Google Cloud pour vos jeux en ligne.

Peut-être que l’accord entre Google et Activision peut ouvrir la porte pour voir son catalogue dans Stades, le service de jeux dans le cloud qui nécessite plus que jamais d’augmenter la liste des titres disponibles pour justifier l’investissement.

