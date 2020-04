Generation Zero: disponible sur PC pour essayer gratuitement pendant une durée limitée – VIDEO

Peu à peu, les joueurs trouvent de nouvelles façons de augmentez votre bibliothèque de jeux. Une façon curieuse de rendre votre catalogue et vos heures de jeu agréables, c’est le moins qu’on puisse dire. Et dans ce cas, c’est l’équipe de la réaction systémique qui a décidé de se joindre à l’occasion pour faire connaître aux joueurs leur titre couronné de succès. mettant en vedette des machines.

Jusqu’au 4 mai Les joueurs ont la possibilité de télécharger une version d’essai gratuite accompagnée d’une offre de 60% pour obtenir le jeu de base. De cette façon, vous pouvez obtenir le titre pour un prix inférieur à 10 euros pendant cette courte période. Une occasion parfaite de vous laisser emporter par cette aventure spectaculaire.

Génération zéro | Avalanche Studios

La meilleure chose à propos de ce titre est qu’il est un complément idéal pour les fans de furtivité, de stratégie et de travail d’équipe. C’est un titre spectaculaire pour ceux qui aime lutter contre les machines et ils sont emportés par le mystère. Bien que la meilleure partie survienne au moment des combats épiques où les ennemis n’arrêtent pas leurs attaques un instant.

Generation Zero est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est l’un des titres d’une petite équipe qui fait partie de la société Avalanche Studios et qui apporte avec elle une expérience pas comme les autres pour les joueurs. Surtout quand il s’agit de tester la capacité des utilisateurs qui sont encouragés à l’essayer.