Genesect arrive sur Pokemon Go avec un événement spécial

Vous pouvez ajouter Genesect à votre collection Pokemon Go tôt avec cette recherche spéciale. (Image: Pokemon.com)

Genesect fait son chemin sur Pokemon Go la semaine prochaine avec un événement histoire à durée limitée. L’achèvement de cet événement de recherche spécial avec ticket offrira aux joueurs une opportunité rapide d’attraper cette nouvelle arrivée.

L’événement commence le vendredi 20 mars 2020 à 8h00 et se termine jusqu’au jeudi 26 mars à 22h00. Les billets coûteront 7 $ et accorderont aux joueurs l’accès du début à la fin. Pour commencer l’événement, recherchez simplement la recherche spéciale «A Drive to Investigate» et activez-la.

Outre diverses tâches à accomplir, l’achat d’un billet comprend une variété de récompenses:

Rencontres avec Pinsir, Scizor, Skarmory, Karrablast et Shelmet. Plus d’autres bogues et Pokémon de type acier qui figurent dans l’histoire.Rencontres avec les Pokémon exclusifs de la région, Durant.Rencontres avec Scyther, Skarmory, Nincada et Shieldon une fois les tâches de recherche sur le terrain exclusives.Exclusifs éléments d’avatar sur le thème de Genesect.5 Premium Passe de combat, 3 super incubateurs, 3 MT chargés, 3 MT rapides, 3 encens, 3 pièces d’étoile, 1 cercueil, 15 bonbons rares et 1 leurre glacial.Une médaille à la fin de la recherche.

Ceux qui ne peuvent pas acheter de billet n’ont pas à s’inquiéter. Il y aura un événement gratuit sur le thème de Genesect qui se déroulera en même temps, avec des fonctionnalités intéressantes pour mettre la main sur. Et, si après tout ce bonté de Genesect vous en cherchez plus, vous pouvez le trouver dans les raids EX en avril.

Êtes-vous impatient d’ajouter Genesect à votre collection ou un autre Pokémon a-t-il attiré votre attention? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas consulter la chaîne YouTube Daily Gaming Report!

