Genesect fait ses débuts Pokemon Go la semaine prochaine dans un événement spécial de recherche

Genesect fera ses débuts Pokemon Go dans le nouvel événement spécial de recherche, A Drive to Investigate.

La recherche spéciale nécessite un ticket d’histoire, mais que vous en ayez un ou non, vous pourrez participer à l’événement sur le thème de Genesect tout au long du week-end à Pokemon Go.

L’événement du week-end sur le thème de Genesect débutera le 20 mars à 8h heure localeet parcourez 23 mars à 22h heure locale.

Pendant la période, les fonctionnalités suivantes seront disponibles:

Les Pokémon de type Normal, Feu, Eau, Électrique et Glace apparaîtront plus souvent dans la nature. Vous pourriez voir des Pokémon tels que Jigglypuff, Magnemite, Marill, Houndour et Snorunt apparaître plus fréquemment dans la nature.

Nincada apparaîtra dans la nature et éclosera à partir d’oeufs de 5 km. Vous pourriez rencontrer ou faire éclore un Nincada brillant.

Karrablast et Shelmet éclosent plus souvent à partir d’oeufs de 5 km.

Les batailles de raid d’une étoile à quatre étoiles comporteront divers Pokémon de type Bug ou Steel.

Les bonus incluent 2x Catch Stardust et Hatch Stardust.

Une campagne pour enquêter – un événement spécial consacré à la recherche

Le professeur Willow a besoin de vous pour l’aider à découvrir quel Pokémon laisse une traînée de dégâts dans son sillage. Afin de participer à la recherche spéciale, vous devrez acheter un billet pour y accéder et pour vous retrouver face à face avec Genesect. Le Pokémon apparaîtra également dans les raids EX à partir d’avril.

L’événement spécial sur la recherche aura lieu le Vendredi 20 mars à 8h heure locale jusqu’à Jeudi 26 mars à 22h heure locale.

Votre billet est livré avec la possibilité d’accéder ou de gagner ce qui suit:

Une nouvelle ligne de recherche spéciale proposant une rencontre à accès anticipé avec un Genesect – c’est la première apparition de Genesect dans Pokemon Go.

Médaille Enquête pour enquêter

Recherchez des objectifs qui mènent à des rencontres avec divers Pokémon de type insecte et acier, y compris Pinsir, Scizor, Skarmory, Karrablast et Shelmet, ainsi que d’autres Pokémon apparaissant dans l’histoire ou liés à Genesect.

Objectifs de recherche menant à une rencontre avec Durant, qui n’est généralement disponible que dans l’hémisphère oriental.

Articles d’avatar exclusifs sur le thème de Genesect, tels qu’un sac et une casquette.

5 passes de combat premium, 3 super incubateurs, 3 MT chargés, 3 MT rapides, 3 encens, 3 pièces d’étoile, 1 cercueil, 15 bonbons rares et 1 leurre glacial.

Rencontres avec Scyther, Skarmory, Nincada et Shieldon après avoir terminé des tâches exclusives de recherche sur le terrain

Pour recevoir le Une campagne pour enquêter sur des recherches spéciales, vous devez ouvrir Pokemon Go pendant l’événement, après quoi vous pouvez le terminer à tout moment – même si vous ne le terminez pas avant le 26 mars. Le billet est de 7,99 $, ou votre équivalent régional, et il peut être acheté dans la boutique .

