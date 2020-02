Genesis Alpha One finalise son exclusivité sur Epic Games Store et fait sa première sur Steam et GOG

C’est un jeu vidéo de science-fiction remarquable qui combine stratégie et action à la première personne.

Un peu plus d’un an après son lancement dans Epic Games Store et consoles, le remarquable Genesis Alpha One vient de sortirdans Steam et GOG, permettant aux utilisateurs de ces plateformes PC de profiter de ce jeu vidéo d’action et de stratégie remarquable avec des éléments des aventures roguelike.Et pour célébrer l’annonce, Team 17 a présenté une nouvelle bande-annonce qui montre ce que vous pouvez attendre de ce jeu vidéo.

Genesis Alpha One sera présenté à Epic Games Store en janvier 2019Comme nous vous le disons dans notre analyse de Genesis Alpha One, cette aventure deRadiation BlueMélangez avec succès des éléments de genres très différents, créant une expérience de jeu passionnante chargée d’action. “Un jeu basé sur l’effort-récompense, dans la collecte de ressources pour progresser progressivement dans sa difficulté.”

Les fans de PC qui parient maintenant peuvent l’acheter à unédition deluxequi est accompagné d’un livre d’art numérique, de la bande originale du jeu et du DLC Rocket Star Corporation avec de nouvelles armes exclusives. Son prix avec offre de lancement est d’un peu plus de 20 euros. Comme d’autres titres PC récents, Genesis Alpha One était l’un des jeux exclusifs avec lesquels Epic Games Store cherchait à ouvrir le marché dans le monde PC.

Il y a quelques semaines à peine, la même chose se produit avec un Exodus Metro qui réussit sur Steam. Cette politique exclusive et offrant des jeux gratuits sur une base hebdomadaire, ajoutée au succès continu de Fortnite, a conduit Epic Games à générer des chiffres millionnaires. Quelque chose qu’ils ont montré il y a quelques semaines à peine lors de la présentation des chiffres de vente et du nombre d’utilisateurs d’Epic Games Store au cours de sa première année.

