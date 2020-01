Genesis sortira en février sur toutes les plateformes simultanément

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 24 janvier 2020 19:52 GMT

Studio Wildcard a annoncé une date de sortie pour la première des deux gouttes pour Ark: Genes.

Ark: Genesis est le prochain chapitre d’Ark: Survival Evolved, et la première partie de l’extension sera publiée le 25 février.

Les extensions contiennent de nouveaux biomes et un nouveau mécanisme de jeu basé sur la mission ainsi que de nouvelles créatures. Vous pouvez également vous attendre à de nouveaux ennemis et dangers environnementaux et bien sûr de nouveaux équipements et structures à fabriquer.

Annoncée en août, la première partie de Genesis sortira simultanément sur PC, PS4 et Xbox One. La deuxième partie de la Genèse est attendue plus tard cette année. Le Season Pass Genesis vous coûtera 34,99 $, ou l’équivalent régional

Découvrez la bande-annonce de lancement et les nouvelles captures d’écran ci-dessous.

