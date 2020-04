Genshin Impact, un jeu inspiré de Zelda: Breath of the Wild, sera gratuit

Genshin Impact, un RPG et un monde ouvert créé par la société chinoise MiHoYo, en raison de sa similitude dans l’art et le design avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild, est l’un des titres qui a suscité la controverse ces dernières années. Malgré certaines critiques reçues par des fans qui ne comprenaient pas la proposition et ses influences, le projet est allé de l’avant et les détails sur son modèle commercial n’ont été confirmés que parce qu’il s’agira d’un jeu gratuit pour PS4, Switch, PC et mobile. .

A travers une publication sur le site officiel de Genshin Impact (via Wccftech), Hugh Tsai, producteur du jeu, a annoncé qu’il s’agit d’un free-to-play mais a assuré que cela ne veut pas dire que c’est un titre qui manque d’ambition car L’engagement de l’équipe de développement est d’offrir un monde immense et aventureux qui satisfait différents types de joueurs. En ce sens, le créateur a noté: “On me demande souvent s’il s’agit d’un MMORPG. Je pense que la principale différence dans Genshin Impact est que le monde vous appartient. Vous décidez comment vous voulez jouer, que ce soit en solo. que vous ferez l’expérience seul ou vous pouvez inviter d’autres joueurs quand vous le souhaitez. Certains des commentaires que nous avons reçus lors de notre bêta fermée étaient qu’il n’y avait pas assez de contenu après 50 heures. Nous croyons qu’il faut soutenir nos jeux à long terme. Dès le début, notre objectif était faire de Teyvat un grand monde immersif qui peut explorer, grandir et évoluer au fil du temps. “

D’autre part, Tsai a répondu aux questions des fans concernant la monétisation de Genshin Impact étant donné qu’il s’agit d’un jeu gratuit: “alors que nous voulions nous concentrer sur le jeu central de cette bêta fermée, certains joueurs ont posé la question à propos de sa monétisation. Genshin Impact sera finalement lancé en tant que jeu gratuit et nous voulons qu’il soit convivial et équitable. Nous le tiendrons au courant une fois que nous aurons plus de détails confirmés. “

Genshin Impact devrait faire ses débuts cette année sur PS4, Switch, PC et mobile.

