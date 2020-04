Geoff Jeohns va produire une série d’action en direct de Green Lantern pour HBO Max

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

27/04/2020 19:12

Bien que le DCEU Il a connu plusieurs revers au début, il semble que les choses se soient déjà améliorées pour Warner Bros. et entreprise. Maintenant que les fondements de cet univers sont mieux ancrés dans le cinéma, il est temps de commencer avec des projets télévisés comme Justice League Dark chargé de J.J. Abrams Et maintenant, il a été confirmé que Geoff Jeohns sera producteur exécutif de la série Lanterne verte pour HBO Max.

Cet exécutif travaillera avec sa maison de production, Mad Ghost Productions, qui était en charge de partager l’actualité sur son site officiel. Cependant, Greg Berlanti, producteur de DC TV, sera également impliqué dans le projet.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce nouveau projet, mais nous savons qu’il se concentrera sur deux Lanternes vertes, et aura comme méchant principal Sinistre. Maintenant que DC Il joint sa série à ses films, on ne sait pas comment ce projet va influencer le long métrage, ni même s’il fera partie du même univers.

Johns est une figure importante DC, car en plus d’avoir écrit plusieurs bandes dessinées pour l’entreprise, il est également président de DC Entertainment en plus d’être le co-fondateur du DCEUDonc, sa participation à ce live-action lui donne certainement une bonne chance de réussir sur le petit écran, et peut-être, peut-être, de s’étendre au grand écran.

Source: Mad Ghost

Un nouveau gameplay Ghost of Tsushima sera bientôt disponible

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon

.