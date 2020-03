Geoff Keighley apporte plus de 40 démos GDC au Steam Game Festival

La personnalité des médias des jeux, Geoff Keighley, s’est associée à Valve pour apporter à Steam des démos de plus de 40 titres qui devaient être présentés au GDC annulé.

Dans un post sur Twitter (ci-dessous), Keighley a révélé que le Steam Game Festival de printemps commence aujourd’hui (mercredi 18 mars) et mettra en vedette des jeux qui étaient initialement prévus pour faire une apparition au salon des développeurs de San Francisco. Cet événement a de nombreuses initiatives telles que l’Indie Megabooth et Day of the Devs où de plus petits studios peuvent montrer leurs produits à l’énorme public de GDC.

Il s’agit du deuxième Steam Game Festival, après les débuts de l’événement en décembre 2019 aux côtés des Keighley’s The Game Awards. Les utilisateurs pouvaient essayer des démos de plus de 12 titres qui ont fait leur apparition lors de cet événement.

Le Steam Game Festival de printemps se déroule du 18 au 23 mars.

GDC n’est qu’un des nombreux salons de jeux qui ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19. L’E3 a également été retiré pour cette année, tout comme Eve Fanfest et Minecraft Festival. La Gamescom d’août devrait toujours avoir lieu, tandis que EGX Rezzed et Reboot Develop Blue ont été reportés à plus tard dans l’année.

Surprise! @thegamefestival revient demain sur @Steam avec plus de 40 nouveaux jeux auxquels vous pouvez jouer à la maison, qui étaient initialement définis pour GDC. Ceci est l’édition de printemps de @thegamefestival pic.twitter.com/lD7LE509Ge

– Geoff Keighley (@geoffkeighley) 17 mars 2020