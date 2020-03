George RR Martin travaillant sur les vents d’hiver pendant l’isolement du coronavirus

Les fans de Game of Thrones se réjouissent, George RR Martin ne va pas laisser l’auto-isolement l’empêcher d’écrire. Au lieu de cela, l’auteur va reculer et mettre un stylo sur du papier, ou du moins dit-il. Ce n’est pas la première fois que GRRM nous parle de son soi-disant «progrès» sur The Winds Of Winter.

Auparavant, Martin a publié sur son blog diverses publications sur la façon dont il avait l’intention de terminer le prochain livre A Song of Ice And Fire, plaisantant même sur le fait de permettre à la Nouvelle-Zélande de l’emprisonner dans une petite cabane de White Island jusqu’à ce qu’il termine le projet s’il ne le faisait pas. t terminer les vents d’hiver d’ici l’été 2020.

Son dernier article de blog décrit ses émotions et pensées actuelles sur le coronavirus et comment il semble affecter tout le monde. Martin a dû fermer son théâtre indépendant, le cinéma Jan Cocteau, où il présente chaque mois une variété de films indépendants et grand public à Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

Alors que le cinéma ne reçoit jamais plus de 50 spectateurs à la fois, il fait preuve de prudence et ferme le cinéma jusqu’au 15 avril, date à laquelle ils réévalueront la situation. Les cours et ateliers de télévision et de cinéma pour enfants à but non lucratif de Martin, la Fondation Stagecoach, ont également été fermés dans un avenir prévisible.

Le blog continue en disant qu’il écrit chaque jour, passant plus de temps sur Westeros que dans le monde réel. Martin prend des précautions en raison de son âge et de sa condition physique, en veillant à rester en bonne santé pendant la crise de coronavirus. Tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer pour sa bonne santé et qu’il finira bientôt son projet.