Ghost arrive dans Call of Duty: Modern Warfare dans la saison 2

La nouvelle saison de Call of Duty: Modern Warfare (2019) est très proche de commencer, donc les joueurs attendent avec impatience ce qu’elle inclura. Après quelques insinuations d’Activision, il est récemment apparu qu’un personnage très populaire de la franchise sera disponible et a également détaillé une grande partie des nouveautés de la nouvelle saison.

Nous le savons parce que sur le site officiel d’Activision, des informations sur la saison 2 sont apparues à l’avance et que la société s’est retirée plus tard, rapporte CHARLIE INTEL. Cependant, il était suffisamment de temps qu’il était en ligne pour que les joueurs enregistrent les détails. La chose la plus importante est que les informations indiquent que Ghost sera le nouvel opérateur et que la carte multijoueur de Rust sera bientôt disponible. Parmi les nouveautés, vous pouvez également trouver 2 armes (Grau 5.56 et Striker 45), de nouveaux modèles d’opérateur, des plans d’armes et plus de 80 objets.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela signifie qu’un nouveau Battle Pass arrivera également et coûtera 1000 CP, tandis que le package spécial Battle Pass coûtera 2400 CP.

Activision devrait donner plus d’informations sur tout cela avant le lancement de la nouvelle saison, prévue pour le 11 février. Pendant ce temps, nous vous laissons la vidéo que CHARLIE INTEL a également enregistrée et montre Ghost en action en quelques secondes.

Que pensez-vous de la nouveauté du jeu? Qu’attendez-vous le plus? Achèterez-vous le Battle Pass? Dites-le nous dans les commentaires.

Grâce au nouveau modèle de monétisation qu’Activision a implémenté avec du contenu post-lancement, il y a eu une augmentation du montant d’argent que les joueurs dépensent en microtransactions.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez son dossier ou connaître ses caractéristiques si vous consultez notre revue écrite.

