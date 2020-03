Ghost of Tsushima a déjà une date de sortie!

Ghost of Tsushima, le nouveau jeu Sucker Punch, a attiré beaucoup l’attention des utilisateurs de PlayStation 4. Le titre a été révélé en 2017, donc quelques années se sont écoulées et les joueurs sont impatients de le jouer.

Si vous êtes l’un d’eux, nous avons d’excellentes nouvelles, car Sony et Sucker Punch ont finalement confirmé la date de sortie de Ghost of Tsushima. De plus, les différentes éditions spéciales du jeu ont été annoncées.

Ghost of Tsushima arrivera plus tôt que vous ne le pensez

La date de sortie de Ghost of Tsushima était incertaine, en particulier pour certains retards récents. Heureusement, le jeu débutera cette année et le fera plus tôt que vous ne le pensez. Le titre et Sucker Punch seront disponibles à partir du 26 juin prochain.

Pour partager cette nouvelle importante, Sucker Punch a dévoilé une nouvelle bande-annonce. La vidéo se concentre sur Jin Sakai, le protagoniste, qui survivra à une guerre mortelle. Nous connaissons Shimura, l’oncle de Jin, qui est le seigneur de Tsushima.

Shimura était responsable de la formation de Jin dès son jeune âge, donc la relation qu’ils entretiennent est très importante. En outre, la bande-annonce montre Khotun Khan, le chef de l’armée mongole. En tant que tel, c’est un être impitoyable qui fera de son mieux pour obtenir ce qu’il veut. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse la vidéo ci-dessous:

Les éditions spéciales de Ghost of Tsushima

Pour rendre le lancement du titre spécial, Sucker Punch prépare plusieurs éditions de Ghost of Tsushima. Avant de les connaître, vous devez savoir que la prévente de l’un d’entre eux vous donnera des bonus, tels qu’un avatar Jin, une sélection musicale et un thème dynamique pour PS4.

Il y aura une édition physique standard, qui vous donnera uniquement accès au jeu. Vous trouverez également la Digital Deluxe Edition, qui vous offrira le titre, les skins Hero of Tsushima, un cheval supplémentaire, une selle, ainsi que des armes et armures supplémentaires.

De plus, vous recevrez le charme de la faveur d’Hachiman, un point de compétence, un livre d’art numérique de la maison d’édition Dark Horse, ainsi qu’une option avec des commentaires des développeurs, où vous en apprendrez plus sur la création du jeu.

Si vous recherchez un package physique, alors l’édition spéciale Ghost of Tsushima est faite pour vous. Cette édition vous donnera le jeu, un Steelbook, des skins d’épée et Hero of Tsushima, Charm of Hachiman’s Favour, le point technique, le livre d’art et les commentaires du réalisateur.

Toute personne qui pré-commande une édition de #GhostOfTsushima aura accès à une mini bande sonore numérique et à un avatar Jin, ainsi qu’à un nouveau thème dynamique PS4 basé sur notre art de la boîte 🍁 pic.twitter.com/xMHdW376XP

– Ghost of Tsushima 26 26 juin (@SuckerPunchProd) 5 mars 2020

Ghost of Tsushima sera disponible sur PlayStation 4 à partir du 26 juin prochain. Retrouvez toutes les actualités liées au titre dans ce lien.

