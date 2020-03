Ghost Of Tsushima arrive-t-il sur PC ou restera-t-il une exclusivité PS4? – HITC

Sony Interactive Entertainment

Certains joueurs se demandent si Ghost Of Tsushima est une exclusivité PS4 permanente ou s’il suivra Death Stranding sur PC.

La date de sortie de Ghost Of Tsushima vient d’être annoncée. Le nouveau jeu de Sucker Punch arrivera sur PlayStation 4 en juin juste après les débuts de The Last Of Us Part 2 en mai. Alors que chaque fidèle de Sony est naturellement incroyablement enthousiaste à l’idée de jouer en tant que samouraï, certains joueurs sur PC se demandent si cela va atterrir sur la «course principale» similaire à Death Stranding.

Nous savons que Death Stranding arrive sur PC le 2 juin après avoir fait ses débuts en exclusivité sur PS4 en novembre. Cependant, en plus de l’expérience conflictuelle de Hideo Kojima, il y a également eu d’innombrables rumeurs concernant Horizon Zero Dawn qui atterrirait également sur la course de maître cette année. De plus, interrogé sur la perspective de voir Dreams arriver sur PC, Media Molecule n’a pas nié cette possibilité.

Death Stranding et les spéculations ci-dessus pour Horizon Zero Dawn et Dreams ont naturellement amené les joueurs à se demander quelles exclusivités PS4 resteront uniquement sur la console de Sony. Et cela a suscité des questions sur Ghost Of Tsushima.

Ghost Of Tsushima arrive-t-il sur PC?

Ghost Of Tsushima ne vient pas sur PC car ce sera une exclusivité PS4 au lancement.

Il y a eu des rumeurs et des preuves supposées fournies pour que Horizon Zero Dawn arrive sur PC en 2020, mais il n’y a pas eu de spéculation partagée concernant Ghost Of Tsushima.

Tout cela étant dit, Ghost Of Tsushima sera jouable sur la PS5 lors du lancement de la console de prochaine génération de Sony à l’automne (bien qu’il n’y ait pas de mot sur la sortie d’une version améliorée).

Bien que rien n’ait été officiellement déclaré à propos d’un port PC par Sony, il y a eu des spéculations sur les goûts de The Last Of Us Part 2 pour arriver à la course principale à l’avenir, donc tout pourrait hypothétiquement se produire.

Cependant, à partir de ce moment, Ghost Of Tsushima, The Last Of Us Part 2 et même Horizon Zero Dawn sont / seront des exclusivités de la console Sony, car Sony n’a ni officiellement annoncé ni suggéré quoi que ce soit concernant les versions PC.

Il est évident que les joueurs PC veulent pouvoir jouer à Ghost Of Tsushima, mais il s’agit d’une console exclusive de Sony avec rien pour le moment pour suggérer officiellement qu’il sera plus tard publié et jouable sur des ordinateurs personnels.