Ghost of Tsushima aura un livre d’art étonnant

Beaucoup de la première partie exclusive de Sony ils seront accompagnés d’un livre d’art, mais Fantôme de Tsushima Je pourrais avoir le meilleur de tous. Récemment annoncé par l’éditeur Cheval noir, l’art du fantôme de Tsushima Il aura un design extérieur incroyable et sera plein d’images de cette nouvelle exclusivité Playstation 4.

En plus d’être un livre relié, il sera également inclus avec une pochette décorative, et le livre lui-même est assez minimaliste. Il contient 208 pages d’art, “avec des illustrations élégantes de personnages dynamiques, des paysages et des diagrammes des techniques de combat des samouraïs”. Il comprendra également des story-boards, des rendus de personnages et des informations internes de son développeur, Sucker Punch Productions.

Nous sommes ravis d’annoncer The Art of #GhostOfTsushima en collaboration avec nos amis de @DarkHorseComics! ?

Le livre sortira plus tard cette année et compte environ 200 pages d’œuvres d’art tout au long du développement, y compris les idées de notre équipe!

N’oubliez pas que Ghost of Tsushima fera également ses débuts avec de merveilleuses éditions de collection et vous pouvez toutes les voir ici.

Fantôme de Tsushima est en vente le 26 juin 2020 exclusivement pour Playstation 4.

