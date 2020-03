Ghost of Tsushima reçoit une nouvelle bande-annonce et une date de sortie!

Ghost of Tsushima est l’un des titres les plus attendus sur PlayStation 4. Aujourd’hui, Sony a révélé que ce jeu atteindra les mains des utilisateurs le 26 juin 2020. Accompagné de cette révélation, les éditions de la collection du jeu et une bande-annonce centrée sur l’histoire ont été révélées.

Ghost of Tsushima proposera quatre éditions de collection, une numérique et trois physiques, plus la version standard. Le premier d’entre eux est connu sous le nom de Digital Deluxe Edition et comprend deux éléments dans le jeu: Hachiman’s Favor Charm et un point technique, ainsi qu’un thème dynamique Samurai PS4. Il y a aussi un mini livre d’art numérique Dark Art, ainsi que le commentaire du réalisateur, dans lequel l’équipe créative s’assoit avec un historien japonais de renom pour voir le monde de Ghost of Tsushima et comment il se compare aux événements réels Cela l’a inspiré.

Maintenant, si vous voulez obtenir Ghost of Tsushima physiquement, vous avez deux options. La première est l’édition standard, qui ne comprend que le jeu. Au niveau suivant, vous trouverez le Édition Standard Plus, qui comprend Ghost of Tsushima sur un disque Blu-ray et du matériel graphique avec une finition d’impression personnalisée.

Entrant déjà sur le territoire des collectionneurs, Édition spéciale, qui comprend une boîte SteelBook plus un coupon pour un masque de héros et une épée de héros dans le jeu, Charm of Hachiman’s Favourite, un point technique, le commentaire du réalisateur et le mini livre d’art numérique.

Finalement, L’édition Collector est la plus grande de toutes et comportera un masque de réplique. C’est une recréation de celui que vous utiliserez dans le jeu, et il est lourd (en polyrésine). Bien qu’il ne soit pas destiné à être utilisé. Il y a aussi un sashimono (bannière de guerre) comme celui que vous verrez dans le jeu qui mesure près de 4,5 pieds de long et un furoshiki de style traditionnel (tissu d’emballage). Vous obtiendrez également une copie du jeu avec un étui SteelBook, un mini livre d’art physique de 48 pages par Dark Horse et une représentation artistique de la carte du jeu complète imprimée sur toile. Un coupon est également inclus pour tout le contenu numérique de l’édition numérique de luxe.

Nous vous rappelons que Fantôme de Tsushima C’est l’une des grandes exclusivités de Sony pour 2019 et arrivera sur PS4 le 26 juin 2020. Sucker Punch, les développeurs du jeu, ont mentionné que c’était jusqu’à présent leur plus gros projet. De même, un utilisateur a recréé l’une des premières bandes-annonces de Ghost of Tsushima dans Dreams.

Via: Blog PlayStation

