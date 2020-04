Ghost of Tsushima: Sucker Punch montrera très prochainement de nouveaux détails sur son gameplay – VIDEO

La crise des coronavirus continue d’affecter le secteur des jeux vidéo. Et c’est que, alors que d’une part nous trouvons de bonnes nouvelles sachant que les joueurs peuvent obtenir des titres complètement gratuits pour mieux passer la quarantaine, tant d’autres nouvelles viennent indiquer que la date de sortie d’un titre attendu est retardée, bien que cela n’empêche pas les développeurs gardent espoir.

C’est le cas de Sucker Punch, créateurs du fantôme tant attendu de Tsushima. Ce titre a confirmé son retard pour le 17 juillet, quelques semaines seulement après sa date officielle. Compte tenu de ce changement, le développeur a décidé de partager un message avec les joueurs, indiquant que ce petit changement vient de profiter du plus de temps possible avec l’intention de corriger les derniers détails comme de petites erreurs.

Dans son message, le développeur mentionne non seulement que le jeu est déjà très proche d’être le produit attendu pour le lancement, mais il mentionne également que les joueurs auront bientôt des nouvelles concernant leur gameplay. De telle manière que ce sera le moment idéal pour les joueurs de profiter de toutes les nouvelles qui viendront de la main de cette grande exclusivité PlayStation 4.

Bien sûr, nous vous rappelons que Ghost of Tsushima sera disponible sur la console Sony à partir du 17 juillet. Un moment idéal pour les utilisateurs de profiter de cette histoire qui nous emmène dans un Japon féodal et où non seulement nous aurons un personnage principal, mais chacun de nos mouvements aura de grandes conséquences.