Ghost Recon Breakpoint est libre de jouer ce week-end

Par Sherif Saed,

Mercredi 25 mars 2020 11:20 GMT

Ubisoft offre à chacun une chance de découvrir le point d’arrêt Ghost Recon révisé.

Avec Ghost Recon BreakpointLa mise à jour immersive est désormais en ligne (avec une autre mission Sam Fisher), les développeurs sont impatients que les joueurs donnent une nouvelle chance au jeu remanié.

Ghost Recon Breakpoint sera libre de jouer à partir de demain, 26 mars et jusqu’au lundi 30 mars. Le jeu complet est désormais également disponible en préchargement sur PC, PS4 et Xbox One.

Le week-end gratuit nécessite PlayStation Plus sur PS4 et Xbox Live Gold sur Xbox One. Comme toujours, tout le contenu du jeu est disponible pour les joueurs pendant le week-end gratuit, les progrès se poursuivant jusqu’au jeu complet si vous l’achetez. Le jeu sera également en vente jusqu’à 70% de réduction.

Lisez ci-dessous pour l’horaire complet:

Uplay, PS4 et Xbox One

Début: 2h PT, 5h HE, 9h UK le jeudi 26 mars.

Fin: 2h PT, 5h HE, 9h UK le lundi 30 mars.

Epic Games Store

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Début: 8h PT, 11h HE, 15h UK le jeudi 26 mars

Fin: 8 h HP, 11 h HE, 15 h UK le lundi 30 mars.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.