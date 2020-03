Ghost Recon Breakpoint obtient un week-end gratuit pour célébrer la mise à jour du grand titre

Ghost Recon Breakpoint a été non seulement une déception critique, mais aussi commerciale pour Ubisoft. Mais son développeur ne l’appelle pas encore, et la grande mise à jour du titre d’aujourd’hui en est la preuve. Le nouveau mode immersif de Breakpoint et l’épisode 2 de son contenu DLC en cours sont maintenant en ligne.

Deep State, la dernière aventure à être ajoutée à Breakpoint, a le protagoniste de Splinter Cell, Sam Fisher, à nouveau en contact avec les fantômes, cette fois pour aider à localiser et à éliminer une nouvelle menace sur l’île d’Auroa. Sam Fisher avait déjà croisé cette franchise dans Ghost Recon: Wildlands, bien qu’il n’ait pas son propre jeu dans lequel jouer depuis de nombreuses années.

La mise à jour du titre comprend également l’expérience tant attendue de Ghost, après avoir été retardée à la dernière minute par Ubisoft. Ce nouvel ensemble d’outils de jeu vous permet de personnaliser votre expérience Breakpoint à votre goût, vous permettant de basculer entre des paramètres tels que la régénération de la santé, les éléments HUD, etc. Vous pouvez lire les notes de patch complètes pour plus d’informations.

Si cela vous semble bien, mais que vous ne savez toujours pas vous engager sur Breakpoint, Ubisoft est là pour vous séduire avec un week-end gratuit commençant le 26 mars et se prolongeant jusqu’au 30 mars. Vous aurez accès au jeu complet (sans cette dernière aventure, malheureusement) et être en mesure de jouer avec les nouveaux paramètres de difficulté et de gameplay pour voir si Ubisoft a donné à Breakpoint une forme attrayante.

Ce n’était pas de cette façon au lancement, sans que notre revue 4/10 Ghost Recon Breakpoint dise: “L’identité de Ghost Recon en tant que tireur tactique s’est évaporée et a été remplacée par un patchwork confus d’éléments et de mécanismes d’autres meilleurs jeux. Sa caractéristique déterminante se résume à quel point le tout est générique et périmé. “

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: mise à jour du mode immersif de Ghost Recon Breakpoint: tout ce que vous devez savoir en moins de 2 minutes

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.