Ghostrunner – 6 minutes de jeu | Démo PAX East 2020

Ghostrunner prend de nombreuses inspirations pour son gameplay et son style. Il utilise une structure similaire à Hotline Miami avec des essais et erreurs à travers des scénarios de combat et un décès pour tout le monde (vous y compris). Mais c’est un jeu d’action à la première personne mettant l’accent sur les mouvements acrobatiques et le parkour comme Mirror’s Edge. Ajoutez une histoire et une esthétique cyberpunk, et c’est ce que vous obtenez dans Ghostrunner.

Vous pouvez voir notre parcours à travers la démo dans la vidéo ci-dessus, qui a commencé au début du jeu. On vous apprend à courir sur un mur, à utiliser votre épée et à exécuter la mécanique d’esquive au ralenti qui est la clé pour survivre. Maintenir le bouton du tableau de bord ralentit le temps, mais vous permet également de virer en l’air, ce qui est un embrayage pour éviter les incendies entrants. Il y a aussi un grappin qui vous permet de traverser des plates-formes distantes et une glissière qui vous accélère lorsque vous descendez des pentes. Il est nécessaire de comprendre comment toutes ces capacités se synergisent, car Ghostrunner peut être impitoyable.

Ghostrunner devrait être lancé cette année sur PC, Xbox One et PlayStation 4.